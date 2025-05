60 Plus verklaard Reizen B.V. in Groningen is op 14 mei door de rechtbank Noord-Nederland failliet verklaard. Dat meldt garantiefonds VZR Garant op zijn website.

Betalingen die op of na 30 april 2025 aan 60 Plus Reizen zijn gedaan, worden niet door VZR Garant vergoed.

‘Wanneer je voor een boeking bij 60 Plus Reizen B.V. (een deel van) de reissom vooruit hebt betaald dan kun je mogelijk een beroep doen op de Garantieregeling van VZR Garant. Op je boekingsbevestiging (overeenkomst) en op je factuur dient te staan dat de garantie van VZR Garant van toepassing is’, meldt VZR Garant.

Klanten van 60 Plus Reizen kunnen in de Garantieregeling lezen wat de garantie inhoudt en wanneer klanten voor garantie in aanmerking komen.

‘VZR Garant kan er daarbij voor kiezen je boeking alsnog uit te (laten) voeren. Als VZR Garant aankondigt dat zij ervoor gaat zorgen dat je reis doorgaat, kan zij in dat kader van jou verlangen dat je (het restant van) de reissom op een door VZR Garant aan te geven rekening betaalt.’

‘Op dit moment is het nog niet mogelijk om een claim in te dienen. We zijn bezig met het verzamelen van alle gegevens. Zodra het mogelijk is om een claim in te dienen wordt dat gepubliceerd op onze website, naar verwachting over enkele weken.

Voor alle reizen met een vertrekdatum in mei, juni of juli 2025 geldt dat VZR Garant er niet voor gaat zorgen dat je reis doorgaat.’

De website van 60 Plus Reizen is buiten gebruik. De reisorganisatie uit Groningen is wat minder mededeelzaam dan het garantiefonds.

‘Tot onze spijt moeten wij mededelen dat op dit moment al onze werkzaamheden zijn stil gelegd. Hopelijk is er eind deze week meer duidelijkheid over de verdere gang van zaken. Houd onze website in de gaten voor updates. Wij zijn daardoor telefonisch, maar ook per mail, helaas niet bereikbaar.’ (Foto Shutterstock).