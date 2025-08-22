Voor het eerst organiseert de ‘Arbeitsgemeinschaft Karibik’ (AGK) in november in Frankfurt de Karibik Summit 2025. Vertegenwoordigers van de Caribische eilanden willen samen met luchtvaartmaatschappijen, touroperators en de hotellerie werken aan de toekomst van de bestemming. fvw|TravelTalk is als mediapartner ter plaatse, TRAVel Media is de mediapartner in de Benelux.

Net als in voorgaande jaren zorgden de Cariben ook in 2024 voor nieuws met aantallen aankomsten die op recordniveau liggen. Terwijl de regio wereldwijd als vakantiebestemming aan populariteit blijft winnen, stagneerde de Duitse markt de laatste tijd. De oorzaken zijn bekend: al geruime tijd klaagt de Cariben over aanhoudende tekorten aan vluchten. Getroffen is niet alleen het recente zorgenkind Cuba, maar ook diverse andere eilanden zoals St. Lucia, Curaçao, St. Maarten, Bonaire en Aruba, die al jaren uitsluitend via overstapverbindingen bereikbaar zijn.

Karibik Summit moet samenwerking bevorderen

Er wordt al volop gezocht naar oplossingen voor de bestaande uitdagingen: om het potentieel in de Duitstalige en Centraal-Europese herkomstmarkten in de toekomst te benutten, is volgens de Arbeitsgemeinschaft Karibik (AG Karibik) een “strategische, op langeter mijn aangelegde samenwerking van alle relevante spelers in de branche” nodig.

Om dat te waarborgen wordt dit jaar voor het eerst de fvw|TravelTalk Karibik Summit in het leven geroepen, die op 7 november vanaf 14.00 uur in Frankfurt am Main plaatsvindt. De exacte locatie wordt later bekendgemaakt. De fvw|TravelTalk Karibik Summit 2025 profileert zich als een strategisch sturingsinstrument dat de volgende expansiefase van de Caribbean in het Centraal-Europese outbound-segment wil definiëren.

Volgens de AG Karibik gaat het om “een nieuw, exclusief forum waarin vertegenwoordigers uit de luchtvaart, de touroperatorbranche, de hotellerie en de Caribische verkeersbureaus samen werken aan duurzame oplossingen”. Doel is om toekomstbestendige concepten te ontwikkelen op het gebied van luchtverbindingen, productontwikkeling en marketing voor de Centraal-Europese markt.

Cariben willen Europa als herkomstmarkt versterken

Tijdens de top staan drie thema’s centraal die moeten bijdragen aan de ontwikkeling van de bestemming: de luchtvaart, de positionering van de Cariben in het algemeen en de strategisch belangrijke herkomstmarkt Europa.

Samen met airline-vertegenwoordigers wordt gestreefd naar directe en efficiënte luchtverbindingen tussen Europa (met name de DACH-regio) en de Cariben. Daarvoor moet een interline-overeenkomst worden opgezet en moeten regionale hubstructuren worden ontwikkeld om overstaptijden te verkorten en reizen over meerdere eilanden heen te vergemakkelijken.

Ook aan de identiteit van de Cariben wordt gezamenlijk gewerkt. Doel is om de Cariben met hun meer dan 7.000 eilanden aantrekkelijk te positioneren als een coöperatieve multidestinatie-regio voor de Europese herkomstmarkten. Daaraan moeten gezamenlijk marketing, gecoördineerde productontwikkeling en gerichte branding strategieën bijdragen. Daarnaast plant de AG Karibik een strategische uitbreiding naar de Benelux (België, Nederland en Luxemburg) en Oost-Europa.

Tot slot staat Europa als strategische herkomstmarkt en lang termijn partner in de schijnwerpers: in de toekomst moet de coördinatie tussen de Europese stakeholders worden verbeterd. Bovendien moet een vijf- tot tienjarenplan helpen om de Cariben als relevantere reisbestemming voor diverse Europese herkomstmarkten te positioneren.

Geïnteresseerde branchedeelnemers kunnen zich tot aan het fvw|TravelTalk-congres op 16 en 17 september aanmelden via de AG Karibik (info@karibik.de) of fvw|TravelTalk (s.neufeld@fvw-medien.de).