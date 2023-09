Marokko werd vrijdagavond even na 23.00 uur opgeschrikt door een aardbeving met een kracht van 6.8. Het epicentrum van de beving, die volgens het Amerikaans seismologisch instituut USGS plaatsvond op 18,5 kilometer diepte, bevond zich zo’n tachtig kilometer ten zuidwesten van de toeristische stad Marrakech. De aardbeving was ook voelbaar in Agadir. Er zijn veel doden en gewonden.



In de stad Marrakech is onder meer een minaret van een moskee ingestort. De brokstukken liggen op geparkeerde auto’s.



TUI

TUI heeft momenteel 100 pakketreizigers in Marrakesh, geen reizigers in Agadir en 125 mensen die aan het rondreizen zijn in Marokko, individueel of in een groep.

De reizigers in Marrakesh zijn vannacht uit hun hotels gehaald en mogen terug zodra is vastgesteld dat dit veilig kan. De reisleiding is bij hen en in contact. “Met de rondreizigers zoeken wij op dit moment contact om vast te stellen of zij ongedeerd en in veiligheid zijn.”, laat Petra Kok (woordvoerder TUI Nederland) weten. “Op deze vroege ochtend is nog veel onduidelijkheid over de schade aan hotels ter plaatse. We volgen de situatie nauwgezet.”