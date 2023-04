ACM: aangepaste tarieven van Schiphol niet onredelijk

Deel dit artikel

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft de klachten afgewezen van luchtvaartmaatschappijen over de aangepaste tarieven van Schiphol die per 1 april 2023 gelden. De klachten zijn onder meer gebaseerd op de lange wachtrijen bij de beveiligingscontrole in 2022, die voornamelijk ontstonden door personeelstekort.

De ACM heeft verzocht om inzage in de maatregelen die Schiphol heeft genomen om de kwaliteit van de dienstverlening te herstellen. Schiphol verwacht dat deze maatregelen, die vooral het personeelsbeleid betreffen, in voldoende mate de kwaliteit zullen herstellen. Op basis hiervan heeft de ACM geoordeeld dat de aangepaste tarieven van Schiphol niet onredelijk zijn.

De ACM oordeelde begin vorig jaar dat Schiphol de tarieven voor de periode 2022-2024 volgens de wettelijke normen heeft vastgesteld. Luchtvaartmaatschappijen zijn hiertegen in beroep gegaan, dus de rechter moet zich er nog over uitspreken. Schiphol heeft de tarieven tussentijds aangepast om opbrengsten- en kostenverschillen te verrekenen, maar de luchtvaartmaatschappijen die klachten hebben, vinden de aangepaste tarieven niet redelijk. Dat is vooral vanwege de verslechterde kwaliteit van de dienstverlening.

Volgens Schiphol is de personeelsplanning inmiddels zodanig op orde dat 95 procent van de passagiers niet meer lang hoeft te wachten bij de beveiligingscontrole, al voorziet de luchthaven daar nog wel wachtrijen door drukte tijdens de meivakantie. Er kunnen ook wachtrijen ontstaan bij bijvoorbeeld de paspoortcontrole en de bagageafhandeling, maar voor de kwaliteit van die dienstverlening zijn andere partijen verantwoordelijk.

Auteur Arjen Lutgendorff