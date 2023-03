Deel dit artikel

De afscheidsdienst van Bert Wildeman, die vrijdag 24 maart jl. op 53-jarige leeftijd is overleden, is aanstaande vrijdag (31 maart) in Zwolle en tevens te volgen via een livestream die in dit bericht wordt gedeeld. De familie laat weten diep geroerd te zijn door de hartverwarmende reacties.

Tijdens de uitvaart is er een donatiebox voor KWF aanwezig. Doneren kan ook via deze link.

Livestream (de link wordt hier vrijdag gedeeld).

Auteur Arjen Lutgendorff