De Nederlandse ambassade in Georgië heeft afgelopen weekend een extra mailing verstuurd aan Nederlanders die zich in het land bevinden en hen gewaarschuwd voor het risico dat ze lopen.

Sinds de parlementsverkiezingen van eind oktober 2024 is het onrustig in Georgië. De uitslag van de verkiezingen en de verklaringen van de autoriteiten leiden tot demonstraties en protesten, vooral in de hoofdstad Tbilisi. Demonstraties in Tbilisi zijn meestal in de buurt van het parlement (Rustaveli Avenue, Freedom Square). Ook in andere steden, zoals Batumi, Kutaisi en kleinere steden, vinden demonstraties plaats. De politie treedt hard op.

Ook Nederlanders

“Er wordt in toenemende mate geweld gebruikt tegen journalisten, oppositie en demonstranten. Ook omstanders en buitenlanders kunnen slachtoffer worden van geweld, vooral ’s nachts. De Georgische autoriteiten kunnen zonder duidelijke reden personen arresteren. Ook Nederlanders die niet actief deelnemen aan demonstraties lopen dit risico. Vermijd samenscholingen en demonstraties. Houd het lokale nieuws in de gaten. Volg de aanwijzingen van de lokale autoriteiten”, zo laat de ambassade weten.

Foto ©George Khelashvili / Shutterstock.com.