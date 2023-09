Per 1 september zijn Amber Moed (38) en Merle van ’t Hoog (39) toegetreden als partner van Check-in PR. Oprichter Peter de Jonge blijft betrokken bij Check-in PR en zal als Senior Adviseur meebouwen aan de continuïteit en groei van het bedrijf.

Zowel Amber Moed als Merle van ’t Hoog zijn geen onbekenden in deze branche en hebben jarenlange ervaring in Destination Marketing & PR. Amber en Merle hebben elkaar leren kennen in 2009 toen zij beiden werkzaam waren bij BuroSix Communications. Na ruim vijf jaar als collega’s samen te hebben gewerkt aan opdrachtgevers zoals Aruba Tourism Authority, Hong Kong Tourism Board, Travel Oregon/Portland, Philadelphia Convention and Visitors Bureau, Süd-Tirol, Algarve Promotion Bureau, Visit USA en Kenya Tourist Board zijn hun wegen gescheiden op professioneel vlak, maar is een hechte vriendschap in stand gebleven. “We kijken er enorm naar uit om weer samen te mogen werken in het Destination Marketing & PR vak. In de afgelopen jaren hebben we hier vaak over gedroomd en nu gaat het dan ook echt gebeuren,” aldus Amber Moed.

Oprichter van Check-in PR Peter de Jonge: “Om continuïteit te garanderen voor onze opdrachtgevers ben ik verheugd met de komst van Amber en Merle. Twee ervaren krachten waar ik alle vertrouwen in heb. Dit geeft mij de mogelijkheid om een klein stapje terug te doen, terwijl ik nog wel actief blijf meebouwen aan de toekomst van Check-in PR.”

“Mede dankzij Peter is Check-in PR sinds de oprichting in 2016 uitgegroeid tot een succesvol Destination Marketing & PR agency met een indrukwekkend klantenbestand met jarenlange samenwerkingen. Naast de creatieve PR benadering heeft Peter er altijd voor gezorgd dat klanten bij Check-in PR kunnen rekenen op écht partnerschap waarbij een persoonlijke aanpak en goede kwaliteit hoog in het vaandel staat. Wij geloven in die benadering en zien volop kansen om hierop voort te borduren en verder te bouwen aan de groei van Check-in PR,” aldus Merle van ’t Hoog.

Fotobijschrift (vlnr): Amber Moed, Peter de Jonge, Merle van ‘t Hoog