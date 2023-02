An Reynders terug bij Iberostar Hotels & Resorts

Deel dit artikel

Na meer dan vijftien maanden afwezigheid keert An Reynders terug naar de reisbranche en dat bij de hotelketen die haar aan het hart ligt, Iberostar Hotels & Resorts.

An: “Toerisme is en blijft een passie en ik ben dan ook vereerd dat het Iberostar Benelux team terug verenigd is en dat ik mijn passie opnieuw kan uitoefenen, zij het naast mijn huidige job. Ik zal met veel plezier Davy en Iberostar Hotels & Resorts ondersteunen en kijk er naar uit om de reisagenten en partners terug te zien op de vele events in 2023.”

Recordjaar

Davy Van Acker: “Voor 2023 tekenen we vandaag al een groei in de Benelux van 51%, het belooft dan ook een recordjaar te worden. Volgens onze strategie verwachten we de komende vijf jaar een jaarlijkse groei van minstens 20%. Dit is eenvoudig te verklaren door meer reisagenten die ons portfolio in het hogere segment proactief aanbieden, onze bredere spreiding binnen het touroperator-landschap en onze proactieve en interactieve benadering van de retail. Om die groei te bestendigen en de service op het hoogste niveau te leveren is ons Quality Center geïnstalleerd en is de terugkeer van An een absolute meerwaarde.”

Team

Het Iberostar team is weer terug zoals het was voor het coronatijdperk met Davy Van Acker als Business Development Director Benelux & France, An Reynders als Business Development Manager Benelux en Sara Lespinasse, Business Development Manager France.

An Reynders is te bereiken via:

E-mail: an.reynders@iberostar.com

Facebook: Benelux An

