Anouk Knoop wordt toegevoegd aan het salesteam van MSC Cruises Benelux als de nieuwe Sales Executive voor de Nederlandse markt.

Anouk groeide van thuis uit op in de reiswereld en al op jonge leeftijd werd haar passie voor cruises duidelijk. Deze functie voelt dan ook als thuiskomen. Ze kijkt er enorm naar uit om haar rol als Sales Executive op te nemen. Haar ambitie is om anderen te inspireren en de unieke beleving van cruisen bij een breder publiek onder de aandacht te brengen.

Daniëlle Groot, Sales Manager MSC Cruises in Nederland is enthousiast: “Met de komst van Anouk versterken we ons Sales Team en onderstrepen we opnieuw onze toewijding aan de reisagent. Bij MSC Cruises geloven we in persoonlijk contact, korte lijnen en partnerschap op maat en Anouk brengt precies die energie en betrokkenheid waar onze partners op kunnen bouwen.”



“Met de komst van Anouk in het team in Hoofddorp benadrukken we het belang van de Nederlandse markt binnen onze Benelux-organisatie. Het volledige Benelux-team bestaat thans uit 48 medewerkers. Anouk zal vanuit Hoofddorp opereren voor de Nederlandse markt.”