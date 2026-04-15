Van medische kosten in het buitenland tot de voorwaarden van een annuleringsverzekering: lang niet iedere reiziger weet waar hij of zij precies voor verzekerd is. Volgens Youri van der Avoird (verzekeringsdeskundige bij Independer) ligt daar een belangrijke rol weggelegd voor de reisagent.

Hoe is het risicobesef van Nederlandse reizigers de afgelopen jaren veranderd als het gaat om annulerings- en reisverzekeringen?

‘De meeste Nederlandse reizigers gaan verzekerd op reis. Tijdens de coronapandemie nam het aantal reisverzekeringen tijdelijk sterk af, maar in de afgelopen jaren zien we juist weer een duidelijke toename. Het algemene belang van een reisverzekering wordt dus zeker onderkend. Tegelijkertijd blijkt dat veel reizigers niet precies weten waarvoor zij wel en niet verzekerd zijn.’

Wat dekt een reisverzekering in geval van een oorlog, zoals die nu in het Midden-Oosten? Dus als het reisadvies op het moment dat je daar bent veranderd in rood?

‘Over het algemeen geldt: helaas niks. Extra reis- of verblijfskosten worden niet gedekt onder de reisverzekering. Maar als een consument een pakketreis heeft geboekt, dan zijn de extra reis- en verblijfkosten wel gedekt via het Calamiteitenfonds.’

Welke onderdelen van een reis- of annuleringsverzekering worden door consumenten het meest onderschat of verkeerd begrepen? Wat is daarin de rol van reisadviseurs?

‘Consumenten halen een reisverzekering en annuleringsverzekering nog regelmatig door elkaar. Daarnaast weten veel mensen niet dat een annuleringsverzekering binnen een bepaalde termijn, meestal zeven tot veertien dagen na het boeken van de reis, moet worden afgesloten. Ook bestaat er veel onduidelijkheid over het samenspel tussen de zorgverzekering en de reisverzekering als het gaat om medische kosten in het buitenland. Verder is er verwarring over het dekkingsgebied en de maximale reisduur, bijvoorbeeld Europeese- of werelddekking. En ook over aanvullende dekkingen voor extreme sporten of wintersport bestaat vaak onduidelijkheid. Voor reisagenten ligt hier een belangrijke rol. Zij kunnen het beste uitgaan van het reisgedrag en de wensen van de klant. Op basis daarvan kunnen zij adviseren welke verzekering of aanvullende dekking nodig is, en duidelijk uitleggen wat wel en niet onder de dekking valt.’

Reizen worden steeds vaker modulair samengesteld, met losse vluchten, accommodaties en excursies. Welke aandachtspunten gelden dan voor de dekking?

‘In dat geval is het belangrijk om goed naar de polisvoorwaarden van de annuleringsverzekering te kijken. Daar heeft deze ontwikkeling namelijk vooral invloed op. Bij de meeste verzekeraars zijn annuleringskosten gedekt wanneer één onderdeel van de reis uitvalt, bijvoorbeeld door natuurgeweld. Maar dat geldt niet bij alle verzekeraars. Het is daarom verstandig om dit vooraf goed te controleren.’

Er bestaan nog altijd misverstanden over medische dekking in het buitenland. Wat moeten reisagenten standaard benoemen als het gaat om zorgkosten, repatriëring en aanvullende dekking?

‘De basiszorgverzekering vergoedt spoedeisende hulp in het buitenland tot het maximale tarief dat in Nederland geldt. In veel gevallen is het daarom verstandig om een aanvullende dekking voor medische kosten in het buitenland af te sluiten. Daarmee wordt spoedeisende medische zorg doorgaans volledig vergoed. Daarnaast kan deze dekking onder meer ook medische kosten tijdens een vakantie in Nederland vergoeden (tot een bepaald maximum), tandartskosten tot een maximumbedrag, het eigen risico van de zorgverzekering en het eigen risico voor medische kosten. Ook nabehandelingen in Nederland na een ongeval tijdens de vakantie kunnen voor een bepaalde periode worden vergoed. De exacte voorwaarden verschillen per verzekeraar. Repatriëring is doorgaans standaard meeverzekerd op de reisverzekering, maar ook hier kunnen de voorwaarden per verzekeraar verschillen. Voor gevaarlijke sporten, waaronder wintersport, is bovendien vaak een aanvullende dekking nodig.’

Hoe kunnen reisagenten duidelijk maken dat een goede verzekering in die gevallen geen bijzaak is, maar essentieel?

‘Door concrete voorbeelden te gebruiken. Een gestolen zonnebril is vervelend, maar zal een vakantie meestal niet verpesten. Heel anders ligt dat bij een onverwachte annulering, medische kosten na een ongeval of de organisatie van terugkeer naar huis of vervoer naar een geschikte kliniek. Dit soort situaties komt gelukkig niet vaak voor, maar als het gebeurt kan een verzekeraar een cruciale rol spelen. Juist dan wordt de waarde van een goede verzekering duidelijk.’

Wanneer is een doorlopende reis- en annuleringsverzekering verstandiger dan een kortlopende polis?

‘Dat verschilt per verzekeraar, maar in de praktijk is vooral de premie doorslaggevend. De voorwaarden zijn doorgaans grotendeels vergelijkbaar. Vaak ligt het omslagpunt rond twee vakanties per jaar. Belangrijk om te weten is dat ook vakanties en meerdaagse reizen binnen Nederland onder een doorlopende reisverzekering kunnen vallen. Wie twee keer of vaker per jaar op vakantie gaat, is met een doorlopende verzekering meestal voordeliger uit.’

Welke rol speelt de zorgplicht van de reisagent bij het aanbieden van verzekeringen? Wat zijn de risico’s als een verzekering niet of onvoldoende wordt besproken?

‘Ik ben geen jurist, maar in algemene zin is het belangrijk dat consumenten goed worden geïnformeerd over de risico’s die zij tijdens een reis kunnen tegenkomen. Daarbij hoort uitleg over mogelijke dekkingen, voorwaarden en uitsluitingen. Op basis van die informatie kan een consument een weloverwogen keuze maken: of hij of zij een reisverzekering wil afsluiten en welke aanvullende dekkingen daarbij eventueel nodig zijn.’

Dit interview is verschenen in Travelpro – Selling Services (maart 2026).