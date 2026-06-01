Bij Disney denk je direct aan familieplezier, maar misschien niet meteen aan high-end luxe. Toch biedt Disney ervaringen die je klanten extra zullen verrassen. Van persoonlijke VIP Tours en suites in de hotels tot ongekende luxe aan boord van Disney Cruise Line.



Zijn je klanten op zoek naar dé ultieme ervaring om Disneyland Paris te beleven? Raad ze dan een Disney VIP Tour aan. Onder begeleiding van een persoonlijke VIP-gids worden gasten meegenomen op een tour op maat die volledig is afgestemd op hun wensen. De gids wijst ze niet alleen de weg, maar leert de gasten ook alles over de rijke geschiedenis, verborgen geheimen en verrassende feiten die normaal gesproken onzichtbaar blijven voor het grote publiek. Daarnaast kunnen gasten hun favoriete attracties beleven zonder in een wachtrij te hoeven staan en faciliteert de VIP-gids ontmoetingen met Disney Figuren, waardoor kostbare tijd wordt bespaard en de focus volledig ligt op het creëren van magische herinneringen. Naast de snelle toegang tot attracties garandeert de VIP-service dat gasten nooit een moment missen van de spectaculaire parades en shows. Er zijn specifieke gebieden gereserveerd met de beste uitkijkpunten.

VIP Tour

Om aan de behoeften van verschillende reisgezelschappen te voldoen, zijn er twee specifieke opties beschikbaar. De Classic VIP Tour is ontworpen voor groepen tot zes personen. Tijdens een aaneengesloten periode van zes uur geniet het gezelschap van hun eigen gids, onbeperkte ‘Silver Access’ tot de attracties, vier gegarandeerde ontmoetingen met Disney Figuren en de gereserveerde VIP-plaatsen voor shows en parade. Voor grotere gezelschappen of gasten die op zoek zijn naar nog meer exclusiviteit, is er de Classic Plus VIP Tour. Deze optie is geschikt voor groepen tot tien personen en wordt begeleid door maar liefst twee persoonlijke VIP-gidsen. De ervaring wordt uitgebreid naar zeven aaneengesloten uren en biedt ‘Gold Access’ tot de attracties, dat betekent dat bezoekers alle attracties via de uitgang mogen bezoeken. Bovendien is het aantal ontmoetingen met Disney Figuren in dit pakket verhoogd naar zes.

Club kamers en suites in de Disney Hotels

Maar daar stopt het uiteraard niet. Voor klanten die op zoek zijn naar een verblijf met extra comfort en persoonlijke service, bieden vier Disney Hotels in Disneyland Paris de mogelijkheid om te overnachten in speciale Club kamers of suites. Gasten die voor deze optie kiezen, genieten van een breed scala aan exclusieve voordelen, waaronder een privéreceptie, een speciale conciërgeriebalie en een valetparkeerservice. Bij aankomst wordt de bagage rechtstreeks naar de kamer gebracht, zodat de magische ervaring direct kan beginnen. Daarnaast hebben deze gasten toegang tot een speciale lounge in hun hotel, waar zij de dag starten met een ontbijt en in de middag kunnen ontspannen tijdens Tea Time.

Castle Club in het Disneyland Hotel

De meest luxueuze ervaring vind je in de Castle Club in het Disneyland Hotel. Gasten hebben hier toegang tot de Castle Club Lounge, die een prachtig uitzicht biedt op het Kasteel van Doornroosje. Een bijzonder hoogtepunt is het ontbijt in de lounge in het gezelschap van Disney prinsessen. Bovendien kunnen gasten gebruikmaken van een privélift die hen direct naar de ingang van het Disneyland Park brengt. De kamers zijn koninklijk ingericht en er is keuze uit vijf types Signature Suites, geïnspireerd door de verhalen van Rapunzel, Frozen, Doornroosje, Belle en het Beest en Assepoester.

Empire State Club in Disney Hotel New York – The Art of Marvel

Liefhebbers van MARVEL kunnen terecht in de Empire State Club. De kamers zijn voorzien van een zorgvuldig samengestelde collectie MARVEL kunstwerken. In de Empire State Club Lounge kunnen gasten terecht voor ontbijt, middagthee en onbeperkt frisdranken. Voor wie extra ruimte en luxe wenst, zijn er suites beschikbaar in drie verschillende MARVEL thema’s

Compass Club in Disney Newport Bay Club

In Disney Newport Bay Club bevinden de zogenaamde kapiteinsverblijven van de Compass Club zich op de bovenste verdiepingen. Deze maritiem ingerichte kamers en ruime suites bieden een luxe Disney beleving inclusief toegang tot de Compass Club Lounge voor ontbijt, Tea Time en onbeperkt frisdranken. Ook hier staan een conciërgebalie en valetparkeerservice ter beschikking van de gasten.

Golden Forest Club in Disney Sequoia Lodge

Voor een rustieke en sfeervolle ervaring is de Golden Forest Club in de Disney Sequoia Lodge de ideale keuze. De kamers en suites zijn ingericht in een Bambi thema en bieden een comfortabel toevluchtsoord met exclusieve services zoals roomservice en een conciërgebalie. Gasten van de Golden Forest Club hebben toegang tot hun eigen lounge voor ontbijt en middagversnaperingen, terwijl zij genieten van de traditionele, natuurlijke inrichting van het hotel.

Luxe op zee met Disney Cruise Line

Gaan je klanten cruisen met Disney Cruise Line en willen ze veel comfort en persoonlijke aandacht? Dan bieden de Concierge Staterooms en Suites op de Disney schepen een geweldige ervaring. Gasten die verblijven in de Concierge-klasse genieten van extra luxe in hun verblijf, zoals donzen dekbedden in de hoofdslaapkamers en een uitgebreide kussenkeuze, variërend van hypoallergeen tot therapeutisch traagschuim. Gedurende de cruise kunnen zij gebruikmaken van persoonlijke badjassen en slippers en is 24-uurs toegang tot Basic Surf wifi voor één apparaat per gast inbegrepen.

Ontzorging

De ontzorging begint al ruim voor vertrek. Vanaf 130 dagen voor de afvaart kan het gespecialiseerde Concierge-team worden geïnformeerd over voorkeuren, waarna zij vanaf 123 dagen voor vertrek boekingen kunnen maken voor onder andere Port Adventures, exclusieve diners voor volwassenen, spabehandelingen en kinderopvang. Ook voor specifieke verzoeken rondom tafelindelingen in de restaurants of de planning van bijzondere vieringen staat een team van Concierge Agents klaar.

Concierge Lounge

De luxe zet zich aan boord voort met voordelen tijdens het inchecken en het aan boord gaan. Tijdens een privé-welkomstreceptie ontmoeten gasten het onboard Concierge-team, dat gedurende de gehele reis beschikbaar is voor het aanpassen van persoonlijke reisprogramma’s, het maken van reserveringen en het bieden van prioriteit bij het gebruik van tenders in de havens. Bovendien hebben gasten exclusieve toegang tot de stijlvolle Concierge Lounge. Dit is een modern toevluchtsoord waar men de hele dag kan genieten van gratis hapjes en alcoholvrije dranken, cocktails tijdens geselecteerde uren en toegang hebben tot een exclusieve buitenruimte met diverse faciliteiten.

Van Verandah tot Royal Suites

Het aanbod binnen de Concierge-klasse is divers en afgestemd op verschillende gezelschappen. De Concierge Verandah Staterooms zijn elegante art-deco kamers van ongeveer 28 vierkante meter inclusief een privébalkon. De stateroom is geschikt voor maximaal vijf personen. De Concierge 1- en 2-Bedroom Suites zijn ruime verblijven variërend van 57 vierkante meter tot 88 vierkante meter, gedecoreerd met originele kunstwerken en voorzien van kamerhoge ramen en een privébalkon. Deze suites bieden plaats aan vier tot zeven gasten. De Concierge Royal Suites zijn de absolute top op het gebied van luxe. Met een oppervlakte van ruim 95 vierkante meter, bieden deze suites een ongekend niveau van persoonlijke service en verfijning. De inrichting bestaat uit luxueuze marmeren en granieten badkamers, een hoofdslaapkamer met een tweepersoonsbed, een tweede slaapkamer met twee eenpersoonsbedden en een woonkamer met extra slaapfaciliteiten voor in totaal zeven gasten.

Dit artikel verscheen eerder in de nieuwste editie van Travelpro.

Goed om te weten:

Wat is het verschil tussen de Classic en Classic Plus VIP Tour in Disneyland Paris? De Classic Tour is voor max. 6 personen (6 uur gids, Silver Access, 4 ontmoetingen). De Classic Plus Tour is voor max. 10 personen (7 uur gids, 2 gidsen, Gold Access via de uitgang, 6 ontmoetingen).

Welke extra voordelen bieden de Disney Hotel Club kamers voor hotelgasten? Gasten krijgen toegang tot een privéreceptie, conciërgeservice, valetparking, bagageservice en een exclusieve lounge voor ontbijt en middag-Tea Time.

Vanaf wanneer kunnen reisagenten via de Concierge-klasse services boeken voor cruiseklanten? De ontzorging begint vroeg: vanaf 130 dagen voor afvaart verzamelt het Concierge-team de wensen, waarna zij vanaf 123 dagen voor vertrek exclusieve reserveringen (diners, spa, excursies) vastleggen.

Wat zijn de meest luxueuze accommodaties in het Disneyland Hotel en aan boord van de schepen? In het Disneyland Hotel is dat de Castle Club met koninklijke Signature Suites. Aan boord van Disney Cruise Line zijn dat de Concierge Royal Suites van ruim 95 m² met marmeren badkamers.