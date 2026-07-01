In het kort

Expedia TAAP vierde onlangs dat het vijftien jaar actief is op de Nederlandse markt. Travelpro spreekt erover VIce President Expedia TAAP.

AI-tools binnen Expedia TAAP vervangen de expertise van reisagenten niet, maar versnellen zoekopdrachten en verminderen administratieve druk.

De nieuwe mogelijkheid om direct servicekosten te berekenen geeft de reisbranche meer controle over de prijs van hun expertise.







Sinds de lancering op de Nederlandse markt heeft Expedia TAAP een enorme vlucht genomen. Met de nieuwe mogelijkheid om direct in het systeem eigen servicekosten te berekenen en een massale push op het gebied van activiteiten, biedt de boekingsreus reisadviseurs steeds meer tools om hun marge te beschermen en échte meerwaarde te leveren. Travelpro ging in gesprek met Robin Lawther, Vice President Expedia TAAP and Business Development, die onder andere ingaat op de B2B-strategie, data-sharing, support bij calamiteiten én het wegnemen van de angst dat technologie de menselijke touch overbodig maakt.

Foto boven, vooraan: Marielle Schouten-Rietvelt (Expedia TAAP), Maartje Lindeboom (Discover The World), Giulia Natale (Discover The World), Jennifer Eering (Discover The World), Edyta Makele-Rutkowska (Expedia TAAP), Asma Drira (Discover The World). Achteraan van links naar rechts: Victor Degrange (Discover The World), Robin Lawther (Expedia TAAP) en Stan Slippens (Discover The World).

Wanneer ontstond het idee om Expedia TAAP op de Nederlandse markt te introduceren?

‘Expedia TAAP werd in eerste instantie uitgerold in landen waar het consumentenmerk van Expedia Group al een sterke positie had. Na de succesvolle introductie in onder andere Italië en het Verenigd Koninkrijk was de lancering in Nederland dan ook een logische volgende stap.’

Verliep de lancering op de Nederlandse markt soepel of liepen jullie tegen obstakels aan?

‘Over het algemeen verliep de introductie vlekkeloos. Nederlandse reisagenten stonden er erg voor open en zagen al snel de toegevoegde waarde van ons aanbod, omdat het goed aansloot op hun behoeften. Ze gingen er direct mee aan de slag en dachten constructief met ons mee door openlijk feedback te delen. Mede dankzij die input hebben we de gebruikerservaring van Expedia TAAP tot op de dag van vandaag kunnen blijven verbeteren.’

In juni nodigde Expedia tientallen partners uit om het 15-jarig bestaan van Expedia TAAP in Nederland te vieren met een rondvaart door de Amsterdamse grachten.

‘Onze aanpak is in de kern gebaseerd op een simpel principe: AI vervangt de expertise van de reisagent niet, maar versterkt deze juist. Reizen is persoonlijk en complex, en dat is precies waarom de reisagent onmisbaar is. Onze AI is er primair op gericht om drempels weg te nemen. Denk hierbij aan het versnellen van zoekopdrachten, het verbeteren van aanbevelingen en het vereenvoudigen van vergelijkingen. Hierdoor houden adviseurs meer tijd over voor wat echt telt: het leveren van hoogwaardige, persoonlijke service.

Daarnaast ontwikkelen we deze tools sámen met reisagenten, en niet alleen vóór hen. Hun feedback bepaalt wat we bouwen, zodat de AI naadloos aansluit op hun dagelijkse werkzaamheden. Maar het belangrijkste is dat de touwtjes stevig in handen blijven van de agent; AI fungeert als een krachtige assistent, niet als een vervanger.’

Welke technologische innovaties op het Expedia TAAP-platform zijn specifiek voortgekomen uit de feedback van reisadviseurs, in plaats van uit consumententrends?

‘Vrijwel alle vernieuwingen op Expedia TAAP worden gevormd door de feedback van reisagenten, omdat hun behoeften wezenlijk verschillen van die van de consumentenmarkt. Onze focus ligt op het bouwen van een platform dat direct een oplossing biedt voor de knelpunten waar zij in de praktijk tegenaan lopen.

Agenten gaven bijvoorbeeld aan dat ze sneller opties wilden vergelijken tussen verschillende accommodaties en tarieven. Daarom hebben we de zoek- en filterfuncties verbeterd om dit proces een stuk efficiënter te maken. Ook was er behoefte aan direct en duidelijk inzicht in de prijzen en commissies. Dit hebben we ingebouwd, zodat agenten met meer vertrouwen het gesprek met hun klant kunnen voeren.

Een ander goed voorbeeld is onze backoffice-API. Omdat agenten Expedia TAAP-boekingen naadloos wilden integreren in hun eigen systemen, hebben we functies geïntroduceerd die de rapportage, de administratieve afstemming en de dagelijkse gang van zaken vereenvoudigen. Daarnaast hebben we geïnvesteerd in tools voor reisplanbeheer en klantenservice. Hiermee spelen we in op de daadwerkelijke werkwijze van reisagenten, zodat zij boekingen makkelijker kunnen beheren en snel kunnen reageren op wijzigingen.

De rode draad is dat al deze oplossingen op het Expedia TAAP-platform zijn ontwikkeld op basis van input van de agenten zelf. Zo helpen we hen efficiënter te werken, hun klanten beter te bedienen en hun business te laten groeien.’

Robin Lawther heet de aanwezige partners welkom tijdens de viering van het 15-jarig bestaan van Expedia TAAP in Nederland.

Expedia Group beschikt over enorme hoeveelheden boekingsdata. In hoeverre kunnen (of gaan) jullie deze inzichten delen met reisadviseurs om hen te helpen hun verkoopstrategieën te optimaliseren en zich beter op specifieke niches te richten?

‘Expedia Group beschikt over een enorme hoeveelheid boekingsdata. Voor reisagenten zit de waarde echter niet in het delen van die ruwe gegevens, maar in het vertalen ervan naar bruikbare inzichten. We kunnen trends delen zoals de bestverkochte bestemmingen, seizoensinvloeden, boekingsperiodes, verblijfsduur, patronen in de marktvraag en productvoorkeuren. Hiermee kunnen agenten hun verkoopstrategie beter afstemmen en de juiste niches identificeren. Dit helpt ons ook om in te spelen op specifieke nichemarkten, zoals luxereizen. Binnen dat segment kunnen we precies zien welke producttypes we moeten promoten, denk aan premium kamers, penthouses of luxe villa’s, en deze kansen vervolgens communiceren naar de meest relevante reisbureaugroepen.

Tegelijkertijd doen we dit altijd binnen de grenzen van de privacywetgeving en commerciële gevoeligheid. De focus ligt dan ook op inzichten en praktische aanbevelingen, en niet op vertrouwelijke gegevens op partnerniveau. Het doel is simpelweg om reisagenten te helpen slimmer te verkopen en kansen eerder te signaleren, zodat zij hun reisaanbevelingen perfect kunnen afstemmen op wat reizigers momenteel daadwerkelijk boeken.’

Als we vooruitkijken naar 2030, hoe zie je de rol van Expedia TAAP dan voor je binnen de dagelijkse werkzaamheden van de moderne reisadviseur?

‘Als we kijken naar 2030, zal Expedia TAAP volledig geïntegreerd zijn in de dagelijkse werkzaamheden van de moderne reisagent. Zie het minder als een losstaand platform en meer als een verbonden ecosysteem. Door doorlopende backoffice-integraties en toekomstige uitbreidingen is het de bedoeling dat Expedia TAAP naadloos aansluit op de systemen die agenten al gebruiken. Dit vermindert handmatig werk en stroomlijnt de hele bedrijfsvoering.

Tegelijkertijd blijven onze tools zich ontwikkelen om aan de behoeften van de agent te voldoen, waardoor ze sneller en persoonlijker worden. AI gaat hierin een sleutelrol spelen als een ondersteunende assistent die de productiviteit verhoogt en slimmere aanbevelingen aandraagt.’

Rob Schilten (De Planeet Reizen), Marielle Schouten-Rietvelt (Expedia TAAP) en Maartje Lindeboom (Discover The World).

Expedia TAAP biedt adviseurs inmiddels de mogelijkheid om rechtstreeks binnen het platform hun eigen servicekosten in rekening te brengen. Is dit een strategische zet om van Expedia TAAP een ‘complete tool voor bedrijfsvoering’ te maken voor adviseurs, en hoe zie je dit het traditionele, op commissie gebaseerde verdienmodel veranderen?

‘Het gaat er minder om dat we een ‘complete tool voor bedrijfsvoering’ willen worden, en meer om het bieden van meer flexibiliteit aan agenten in hoe zij hun onderneming runnen en laten groeien.

De introductie van servicekosten binnen Expedia TAAP is dan ook een direct resultaat van de feedback die we van agenten hebben gekregen. Zij gaven aan meer controle te willen over hoe zij de prijs van hun expertise bepalen. Ze willen niet alleen afhankelijk zijn van commissies van leveranciers, maar ook de waarde van hun tijd, kennis en service kunnen doorberekenen. Deze functie is een aanvulling op het traditionele commissiemodel. Reisagenten kunnen nog steeds op de vertrouwde manier commissie verdienen, maar hebben nu een extra, transparante methode om hun inkomstenstromen te spreiden, wat vooral handig is bij complexere reizen die meer persoonlijke aandacht vragen.

Strategisch gezien ondersteunen we hiermee de ontwikkeling die we in de hele sector zien: agenten positioneren zich steeds vaker als consultants in plaats van puur als tussenpersoon. We willen agenten simpelweg meer keuze bieden en uiteindelijk meer manieren aanreiken om beloond te worden voor de waarde die zij aan hun klanten leveren.’

We zien een enorme focus op jullie aanbod van ‘activiteiten’, vooral na de overname van Tiqets. Waarom hebben ervaringen/activiteiten momenteel zo’n hoge prioriteit voor Expedia TAAP, en hoe stelt dit reisadviseurs in staat om de overstap te maken van de verkoop van producten met lage marges naar het samenstellen van hoogwaardige, op maat gemaakte reisplannen?

‘Activiteiten zijn voor reisagenten een van de meest concrete manieren om échte toegevoegde waarde te leveren. Ons doel met het Expedia TAAP-platform is om agenten te helpen meer te verkopen, meer te verdienen en een betere klantervaring te bieden. Ervaringen spelen hierin een centrale rol, omdat ze het gesprek lostrekken van vluchten en hotels, die vaak puur prijsgestuurd zijn. In plaats daarvan stellen ze agenten in staat te doen waar ze het beste in zijn: reizen creëren die persoonlijk aanvoelen en zijn afgestemd op de reiziger. Juist op dat vlak komt hun expertise pas echt goed tot uiting.

Deze focus sluit bovendien aan bij de veranderende vraag van de reiziger. Uit recent onderzoek van Expedia Group blijkt dat 90% van de reizigers van plan is om het komende jaar activiteiten of ervaringen te boeken, en 92% geeft aan dat lokale activiteiten een reis memorabeler maken. Dat laat wel zien dat ervaringen niet langer een leuke extra zijn; ze worden de kern van hoe reizigers een geslaagde reis definiëren.

Daarnaast maken activiteiten een voelbaar verschil voor de klantervaring. Neem bijvoorbeeld het Anne Frank Huis in Amsterdam, waar tickets vaak al ver van tevoren zijn uitverkocht. Als een agent op die vraag anticipeert en vooraf toegang regelt, boekt deze niet zomaar een reis; de agent voorkomt een teleurstelling en zorgt voor een soepelere, zorgvuldig geplande ervaring.

Het gaat hier dus om veel meer dan alleen het uitbreiden van ons aanbod. Het gaat erom dat we reisagenten in staat stellen de overstap te maken van simpele transacties naar het écht ontwerpen van een reis.’

The Edge, New York City.

Wat zeg je tegen reisprofessionals of reisorganisaties die twijfelen om met Expedia TAAP in zee te gaan, specifiek omdat zij Expedia zien als een van ’s werelds grootste online reisbureaus?

‘Dat is een beeld dat we begrijpen, maar het is belangrijk om te verduidelijken hoe Expedia Group tegenwoordig is ingericht. Naast onze bekende consumentenmerken heeft Expedia Group een omvangrijke en snelgroeiende B2B-tak, wat een strategische prioriteit is voor het bedrijf. Expedia TAAP valt onder Expedia Group B2B, een divisie die zich volledig richt op het succes van onze partners, en dus niet op concurrentie met hen.

Dat onderscheid is cruciaal, omdat Expedia TAAP speciaal is ontwikkeld vóór reisagenten, om hun werkwijze te ondersteunen en hun business te helpen groeien. Waar een platform als Expedia.com zich richt op reizigers die liever zelf boeken, focust Expedia Group B2B (en Expedia TAAP in het bijzonder) zich op het grote en stabiele segment van reizigers dat juist waarde hecht aan deskundig advies en persoonlijke service.

Onze boodschap is helder: wij zijn pas succesvol als onze partners dat zijn. Daarom blijven we fors investeren in Expedia TAAP. We combineren de schaal en het aanbod van een wereldwijde OTA met tools die echt op de reisbranche zijn gericht, zoals competitieve commissies, flexibele betaalopties, de mogelijkheid om servicekosten te berekenen en uitgebreidere backoffice-integraties. In plaats van Expedia te zien als een concurrent, nodigen we partners dan ook uit om Expedia TAAP te zien als de motor achter hun eigen onderneming, die hen helpt verder te groeien.’

Nederlandse reisagenten zijn loyaal, maar ook kritisch als het gaat om ondersteuning bij calamiteiten of verstoringen. Hoe heeft de Benelux-supportstrategie zich ontwikkeld om die menselijke touch te garanderen in een door technologie gedreven omgeving?

‘De supportstrategie voor de Benelux is zo ontwikkeld dat we de snelheid van technologie combineren met de zekerheid van menselijke ondersteuning. Dit is voor Nederlandse agenten juist bij calamiteiten van groot belang. Technologie helpt ons om veel zaken snel op te lossen via efficiënte selfservice-tools en chatbots. Wordt een situatie echter complexer of is er specifieke aandacht nodig, dan nemen onze medewerkers het over.

De praktijk heeft ons geleerd dat deze balans essentieel is. Agenten waarderen snelle antwoorden, maar willen ook de garantie dat er een echt persoon voor ze klaarstaat als een situatie spoedeisend is. Daarnaast hebben we bij Expedia TAAP een lokaal commercieel team dat dicht op de markt zit. Zij kunnen snel schakelen en helpen met praktische en strategische oplossingen op de momenten dat agenten extra ondersteuning nodig hebben.

Op die manier is ons model geen kwestie van technologie óf menselijk contact. Het uitgangspunt is: technologie waar het kan voor snelheid en efficiëntie, en menselijk contact zodra er persoonlijke hulp nodig is. Zo blijven we schaalbaar, terwijl we agenten het vertrouwen geven dat ze er in lastige tijden niet alleen voor staan.’

Wat is de meest verrassende Nederlandse reistrend die jullie het afgelopen jaar hebben gezien, en hoe helpt Expedia TAAP agenten om hierop in te spelen?

‘Een van de meest verrassende Nederlandse reistrends van het afgelopen jaar is hoe sterk agenten en reizigers reageren op waarde wanneer deze op een slimme manier is verpakt. Dit zien we met name terug bij speciale pakkettarieven voor hotels en de optie om achteraf te betalen. Het gaat er niet alleen om de laagste prijs te vinden, maar juist om het bieden van flexibiliteit en zekerheid aan de klant, terwijl het aanbod aantrekkelijk blijft.

Dit is precies waar Expedia TAAP agenten kan helpen om op deze trend in te spelen. Dankzij de pakkettarieven krijgen agenten toegang tot scherpere hotelprijzen, terwijl de optie voor uitgestelde betaling hen meer flexibiliteit geeft in het beheer van de boeking en het klantcontact. Voor veel reisbureaus zorgt dit voor een sterkere verkooppositie, omdat ze hiermee waarde en gemak tegelijkertijd kunnen aanbieden.

Het interessante aan de Nederlandse markt is dat agenten heel pragmatisch zijn. Als een oplossing hen helpt om een betere conversie te behalen, hun marge te beschermen en in te spelen op de wensen van de klant, dan pikken ze die snel op. Expedia TAAP ondersteunt dit door hen toegang te geven tot het juiste aanbod, de juiste prijsstructuur en de flexibiliteit om reizen samen te stellen die perfect aansluiten bij de reiziger van nu.’

Als je kijkt naar jullie meest succesvolle partners in Nederland: wat is de gemene deler in hun werkwijze? Wat doen zij anders in vergelijking met reisadviseurs in andere landen?

‘Als we kijken naar de meest succesvolle partners in Nederland, dan is de gemene deler dat zij Expedia TAAP behandelen als een volwaardig werkinstrument, en niet louter als een extra boekingsplatform. Ze investeren tijd in de interne training van hun reisagenten, delen onderling best practices binnen het bedrijf en zorgen ervoor dat hun teams precies weten hoe ze het systeem praktisch en efficiënt kunnen inzetten.

Aan de kant van de zakenreisbureaus (TMC’s) zijn de sterkste partners operationeel zeer vaardig. Ze hebben een goed begrip van boekingsworkflows, weten hoe ze passieve segmenten moeten invoeren om de documentenstroom in de backoffice te optimaliseren, en gaan in sommige gevallen zelfs nog een stap verder door de backoffice-API van Expedia TAAP te integreren om de administratieve afstemming efficiënter te maken. Hierdoor besparen ze tijd, verminderen ze frictie en kunnen ze het gebruik ervan op een gestructureerde manier opschalen over een groot aantal agenten.

Binnen de vakantiemarkt (leisure) zijn de meest succesvolle partners juist enorm wendbaar. Wanneer de marktvraag door wereldwijde omstandigheden plotseling verschuift van de ene naar de andere bestemming, schakelen zij direct. Expedia TAAP ondersteunt hen hierbij met een sterk hotelaanbod, geselecteerde deals op nieuwe trendbestemmingen en toolkits waarmee reisbureaus deze aanbiedingen via hun eigen kanalen, waaronder social media, kunnen promoten.

Nederlandse partners worden vaak gezien als pragmatischer, procesgerichter en innovatiever. Als zij zien dat een tool de efficiëntie, de marge of de klantenservice verbetert, schakelen ze snel en integreren ze deze binnen no-time in de vaste werkwijze van het hele reisbureau.’

Nederlandse touroperators bieden vaak unieke, hoogwaardige reiservaringen. Zie je in de toekomst ruimte voor een hybride model waarbij (gespecialiseerde) touroperators hun ‘signature’ pakketreizen kunnen distribueren via het Expedia TAAP-netwerk, of blijft het platform strikt een ecosysteem voor jullie eigen dynamische pakketoplossingen?

‘Ja, daar zie ik zeker ruimte voor en in de praktijk werken we vandaag de dag al samen met touroperators. We weten dat touroperators vaak iets heel waardevols meebrengen: diepgaande bestemmingskennis, samengestelde expertise en hoogwaardige reiservaringen die lastig na te bootsen zijn in een puur transactioneel model.

Wat Expedia TAAP toevoegt, is flexibiliteit. Onze kracht ligt in het bieden van toegang aan reisagenten tot een breed aanbod, dynamische pakketmogelijkheden en tools die hen helpen snel in te spelen op de vraag van de klant. Ik zie deze twee modellen dan ook niet als elkaar uitsluitend. Er ligt een reële kans voor een hybride aanpak, waarbij de kenmerkende producten van gespecialiseerde touroperators een aanvulling vormen op de flexibiliteit en de schaal van het Expedia TAAP-ecosysteem.

Vooruitkijkend geloof ik dat de kans ligt in het combineren van het beste van twee werelden: touroperators die unieke, ervaringsgerichte producten inbrengen, en Expedia TAAP dat reisagenten helpt om reizen op een meer wendbare manier te distribueren en samen te stellen. Met name de Nederlandse markt staat erg open voor praktische innovatie. Dus als een model waarde toevoegt voor zowel agenten als reizigers, is er absoluut ruimte om dat te laten groeien.’

Key takeaways