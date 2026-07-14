Voor de reisbranche is Napels een bekende zomerse favoriet, maar hoe floreert de Zuid-Italiaanse stad buiten het hoogseizoen? Alfonso Santagata (manager van het Italiaans Nationaal Toeristenbureau) reist er elk jaar in december naartoe. Speciaal voor Travelpro deelt hij waarom de winter hét geheim is van een onweerstaanbaar Napels.

Ik woon nu veertien jaar in België en elke keer dat ik terugga naar Italië voor de kerstvakantie, probeer ik minstens één dag in Napels door te brengen. Ik ontdekte Napels voor het eerst als kind, tijdens de lange zomervakanties van de basisschool. Mijn grootvader nam me elke ochtend mee om een ander hoekje van die vreemde en fascinerende stad te verkennen. Een museum, de Botanische Tuin, het kasteel aan zee.

Ik ga nog steeds terug, deels omdat terugkeren naar plekken waar we ooit gelukkig waren altijd een goed idee is. Maar ook omdat Napels een van de weinige steden ter wereld is waar monumenten en bezienswaardigheden bijna niet ter zake doen: je gaat naar Napels om de stad te beleven. Om jezelf onder te dompelen in alles wat je aandacht trekt: de mensen, het dialect, de geluiden, de geuren, het buitengewone eten en de straten. Een muurschildering, een klein plekje, een bankje waar jongeren praten, de geur die vanuit een buurtpizzeria komt waar alleen de lokale bevolking van weet. Daarom vind ik elke keer dat ik terugkom een ander Napels.

En de winter past goed bij deze stad. De kerstverlichting, de warmte van het feestseizoen. De decemberzon, zacht en helder. Langs de boulevard lopen na een pizza Margherita en een stop bij een van de vele cafés voor een espresso met een sfogliatella… Ik kan me niets beters voorstellen. De lichtblauwe zee. De donkere rotsen. De kromming van de Golf van Napels met de Vesuvius in de verte. Dan misschien een middagwandeling door de elegante, verlichte straten, eindigend met een optreden in het prachtige Teatro San Carlo. Dit is, denk ik, Italië op zijn allerbest. En Napels op zijn meest onweerstaanbaarst.

Dit artikel komt uit de editie ‘Travelpro – Winter’. Lees hieronder de volledige editie gratis.