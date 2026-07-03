Is jouw klant op zoek naar een wintersportbestemming die niet alleen sneeuwzeker is, maar ook vriendelijk voor de portemonnee en relatief dicht bij huis ligt? Dan is Tsjechië absoluut het overwegen waard.

Met moderne faciliteiten, charmante skigebieden vol Anton Pieck-achtige sferen en uiterst toegankelijke prijzen voor zowel skipassen als gezellige après-ski, wint Tsjechië snel aan populariteit onder Nederlandse wintersporters. Maar wat kun je nu precies verwachten van de pistes in het Reuzengebergte of het Ertsgebergte? En wat zijn de absolute hotspots voor gezinnen? Lisette Mulder (Tsjecho Reizen) deelt haar tips voor de ultieme Tsjechische wintersportervaring.

Waarom is Tsjechië een interessante wintersportbestemming?

‘Tsjechië is een erg aantrekkelijke bestemming omdat het aanzienlijk goedkoper is dan de Alpenlanden en relatief dicht bij huis ligt. Het eerste skigebied bevindt zich al op slechts 650 kilometer vanaf Arnhem. Daarnaast ben je er verzekerd van sneeuw dankzij het gunstige landklimaat.’

Welke skigebieden zijn de absolute ‘go-to’?

‘Er zijn verschillende absolute aanraders, elk met hun eigen charme: Skiresort Černá Hora – Pec (Reuzengebergte) is de ultieme familiebestemming waar vijf skigebieden met elkaar gekoppeld zijn, waaronder het verbonden Pec pod Sněžkou en Janské Lázně, goed voor 44 kilometer piste onder één skipas. Je vindt hier bovendien luxueuze nieuwe bestemmingen waarin veel is geïnvesteerd. En ook Špindlerův Mlýn; dit gebied is erg geliefd om zijn Anton Pieck-achtige centrum, de goede après-ski en biedt twee arealen in één dorp. Rokytnice nad Jizerou is ook een aanrader. Hier profiteer je van de voordeligste prijzen in een groot skigebied, ook met twee arealen in één dorp. Maar ook Harrachov; dit knusse en gemoedelijke dorp staat bekend om de schansspringwedstrijden. Ook kun je hier prachtig langlaufen langs de Mumlava-watervallen. Boží Dar – Klínovec (Ertsgebergte) kan ook op het lijstje; dit is een lekker dichtbij-huis-bestemming (650 kilometer rijden vanaf Arnhem) die samen met het Duitse Fichtelberg een groot, aaneengesloten skigebied vormt.’

Voor welke doelgroep is wintersport in Tsjechië de ultieme match?

‘De bestemming is de ultieme match voor (samenreizende) gezinnen met kinderen.’

‘De après-ski is in Tsjechië knus, gemoedelijk

en onvoorstelbaar betaalbaar’

Hoe zit het met de sneeuwzekerheid en de moderne faciliteiten in de gebieden?

‘Er is de afgelopen jaren enorm veel geïnvesteerd in de gebieden, zoals in Skiresort Černá Hora – Pec, en alle skigebieden zijn inmiddels voorzien van sneeuwkanonnen. Een prachtig voorbeeld is Harrachov: hier is maar liefst 65 miljoen kronen geïnvesteerd in een revolutionaire sneeuwkanontechnologie waardoor er zelfs sneeuw gecreëerd kan worden bij temperaturen tot wel 15 graden Celsius.’

Hoe ziet de Tsjechische ‘après-ski’ eruit?

‘Verwacht hier geen Oostenrijkse taferelen met hossende menigten op de tafels. De sfeer is gemoedelijk en gezellig, met dj’s bij de hutten op de piste en gezellige muziek in de bars. De après-ski is bovendien heel portemonneevriendelijk: de alcohol is er erg goedkoop en voor een liter bier betaal je nog steeds maar € 2 tot € 3,50.’

Welk Tsjechisch streekgerecht móet op tafel staan na een intensieve dag in de sneeuw?

‘Voor de authentieke ervaring bestel je een stevige portie goulash met knedlíky (knoedels) of de klassieke gebakken kaas (smažený sýr). Voor wie het liever wat simpeler houdt, is er natuurlijk ook gewoon schnitzel met friet.’

Merk je als wintersporter nog steeds heel duidelijk in de portemonnee dat het een betaalbare bestemming is?

‘Absoluut. Het eten en drinken is aanzienlijk voordeliger; een diner heb je vaak al voor 16 euro. Bij hotels en pensions betaal je voor een halfpensiontoeslag (ontbijt en diner) vaak maar 29 euro. Ook de liftpassen schelen behoorlijk: een zesdaagse skipas kost 250 euro voor volwassenen en 189 euro voor kinderen tot negen jaar, waarbij er ook aantrekkelijke gezinspassen beschikbaar zijn.’

Wat heeft Tsjechië te bieden voor de vakantieganger die niet (alleen) wil skiën?

‘Tsjechië biedt een breed scala aan alternatieve (sneeuw)activiteiten. Er zijn veel kindvriendelijke faciliteiten, zoals sleeweides, sleebanen en rodelbanen. Voor natuurliefhebbers zijn er huskytochten, sneeuwschoenwandelen en langlaufroutes. Ook kun je de hoogste berg van Tsjechië bewandelen, idyllische bergdorpjes verkennen of helemaal tot rust komen in het wellnesscentrum of kuuroord van Janské Lázně.’

Welke tip wil je reisadviseurs meegeven?

‘Tsjechië is voor veel mensen nog relatief onbekend, daarom geven we gratis advies via Teams, mail of telefonisch.’

Dit interview staat in Travelpro – winter 2026. Wil je meer lezen? Klik dan op onderstaande link.