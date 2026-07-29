’S-HERTOGENBOSCH – Van betoverende fjorden en het noorderlicht tot sprookjesachtige sneeuwlandschappen: liefhebbers van Scandinavië en de noordelijke bestemmingen kunnen hun hart ophalen. Reisspecialist Nordic treedt toe tot de deelnemerslijst van het Vakantie Festival, dat van 12 t/m 14 februari 2027 neerstrijkt in de Brabanthallen in ’s-Hertogenbosch. De marktleider in Noord-Europa-reizen brengt haar gebundelde kennis en liefde voor het Noorden mee om bezoekers te helpen bij het realiseren van hun ultieme droomreis.

Als absolute expert op het gebied van reizen naar Noorwegen, Zweden, Finland, IJsland en zeereizen weet Nordic als geen ander hoe je de ruige, ongerepte natuur beleefbaar maakt. Of reizigers nu dromen van een winterse husky-safari, een zomerse rondreis langs adembenemende fjorden of een verblijf in een idyllische Noorse rorbu: de reisorganisatie ontwerpt op maat gemaakte routes met oog voor authenticiteit. Op de festivalvloer creëert Nordic een warme, sfeervolle plek waar doorgewinterde reisspecialisten klaarstaan om bezoekers te voorzien van persoonlijk en diepgaand advies.

Tera van Rijn, Travel Designer bij Nordic, kijkt erg uit naar het evenement: “Het Hoge Noorden heeft een unieke aantrekkingskracht die je echt moet voelen. Onze reisspecialisten hebben zelf een enorme passie voor deze bestemmingen en delen hun eigen ervaringen graag met anderen. Het Vakantie Festival biedt ons de ideale setting om in een persoonlijke en ontspannen sfeer reizigers te inspireren en te gidsen naar hun volgende grote avontuur.”

Frits Kuijper van het Vakantie Festival reageert verheugd op de komst van de Noord-Europaspecialist: “Nordic brengt een fantastische combinatie van rust, natuur en pure beleving naar onze festivalvloer. Hun passie voor het Hoge Noorden werkt aanstekelijk. Zodra je met hun specialisten in gesprek gaat, waan je je al even midden in de Scandinavische wildernis.”

T.J. van Apeldoorn vult aan: “Met de deelname van Nordic voegen we een absolute zwaargewicht toe binnen het segment van natuur- en avontuurlijke reizen. Hun aanwezigheid versterkt onze ambitie om een veelzijdig en hoogwaardig platform neer te zetten waar kwaliteit en diepgaande reisinspiratie samenkomen.”

Het Vakantie Festival vindt plaats van vrijdag 12 t/m zondag 14 februari 2027 en brengt bestemmingen, reisorganisaties en travel lifestyle-merken samen in een inspirerende festivalsfeer vol beleving, advies en entertainment. Benieuwd naar de mogelijkheden om deel te nemen? Kijk op https://vakantiefestival.com/info of neem contact op met ons team via sales@vakantiefestival.com / 085 486 85 41.