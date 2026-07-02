In het kort

Guatemala biedt een veelzijdige mix van Mayacultuur, koloniale geschiedenis en natuurlijke contrasten, wat kansen biedt voor diverse type reizigers

Antigua en de omliggende actieve vulkanen (zoals Pacaya en Fuego) zijn absolute trekpleisters met unieke excursiepotentie, zoals paardrijden en vulkaanpizza bakken.

De ideale en meest comfortabele reistijd voor het land is tijdens het droge seizoen, dat loopt van november tot en met maart.

Het land stond al hoog op zijn bucketlist. Travelpro’s Tijn Kramer deed zijn huiswerk, volgde een opfriscursus Spaans en spaarde geld. Hij was er klaar voor. Het woord Guatemala rolt in de Nederlandse winter heerlijk zonnig uit de mond. De werkelijkheid is nog mooier…

Guatemala is een prachtig land van contrasten, een plek waar de herinneringen aan het ooit machtige Mayarijk nog altijd resoneren in de moderne samenleving. Voor een reiziger die op zoek is naar authenticiteit, natuur en cultuur, biedt dit Centraal-Amerikaanse land geweldige mogelijkheden om te ontsnappen aan de druilerige Nederlandse winter. De geschiedenis van Guatemala is diep verweven met de Mayabeschaving, die hier vanaf de vierde eeuw voor Christus tot grote bloei kwam. Na de Spaanse verovering vanaf 1519 onderging het land een ingrijpende transformatie, wat leidde tot een unieke versmelting van inheemse tradities en koloniale invloeden. Anno 2026 is het land vooral een geliefde plek op de toeristische kaart, en dat is volkomen terecht. En het aardige is: met welk doel je ook komt, het kan! Of het nu gaat om natuur, activiteit, ontspanning of culinaire hoogstandjes.

Guatemala-Stad

De reis begint vaak in de hoofdstad, Guatemala-Stad. Hoewel veel reizigers direct doorreizen, heeft de stad een eigen, rauw en energiek karakter. We laten de kans niet liggen. Een bezoek aan de historische kern bij het Nationaal Paleis van Cultuur, de Plaza Mayor en de Metropolitan Cathedral biedt locaties die fungeren als het politieke en religieuze hart van het land. Daarnaast biedt de lekker chaotische Centrale Markt, zoals overal in Latijns-Amerika, een zeer authentieke kennismaking met de lokale gerechten, de cultuur en de omgangsvormen. Laat het gezegd zijn: de lokale keuken is een goede metgezel, boordevol verse avocado’s, maïs en bonen. Een verplichte stop is het beroemde Popol Vuh Museum, dat een nadere kennismaking biedt met de rijke Mayacultuur. Naast het oude centrum is er ook de hedendaagse architectuur van Zone 10, met de Torre del Reformador, het Monument voor de Vrede en de Paseo la Reforma. En je kunt zelfs trendy shoppen en dineren in Ciudad Cayalá, een erg modern stadsdeel.

Vulkanisch avontuur

Maar eerlijk is eerlijk, het echte pareltje van de regio is Antigua. Deze voormalige hoofdstad, die volkomen terecht op de UNESCO-werelderfgoedlijst staat, voelt als een openluchtmuseum. De geplaveide straten en kleurrijke koloniale panden maken Antigua een van de meest geliefde en bezochte plekken in Centraal-Amerika. Het landschap rondom Antigua wordt gedomineerd door een reeks indrukwekkende vulkanen. Een van de meest toegankelijke is de Pacaya, die op ongeveer 2.500 meter hoogte ligt. Je kunt deze vrij makkelijk tijdens een dagtour bezoeken: te voet, per spectaculaire quad of, zoals ik, per paard! Waan je een echte cowboy terwijl je de trek langzaam naar boven maakt met een prachtig uitzicht. Want naast de Pacaya zijn er twee andere prominente vulkanen die het uitzicht vanaf Antigua bepalen. De Fuego is een van de meest actieve vulkanen in Centraal-Amerika en vertoont vrijwel dagelijks enige vorm van activiteit, variërend van aspluimen tot kleine erupties. Daarnaast ligt de Acatenango, een inactieve vulkaan die een populaire bestemming is voor meerdaagse trekkings omdat men vanaf de top een onverstoord en spectaculair uitzicht heeft op de uitbarstingen van de naastgelegen Fuego.

Maar per paard ontdekken wij een andere aanrader: lokale touraanbieders maken het mogelijk om op de vulkaanstenen je eigen pizza te bakken. Hoe leuk, en ietwat vreemd, is dit? Een minipizzaworkshop op een vulkaan die je net per paard hebt bereikt. Daar word je erg vrolijk van. Dus op een onbezonnen moment moest ik toch even, zoals De Dijk al zong, ‘dansen, dansen, dansen, op de vulkaan…’

‘Guatemala is als een ijskoud Gallo-biertje op een actieve vulkaan: intens, verfrissend en het smaakt direct naar meer‘

Chocolade

Een andere must is het genieten van twee lokale specialiteiten: de geweldige koffie en uiteraard de chocolade. Breng hiervoor bijvoorbeeld een bezoek aan Finca La Azotea voor een geweldige chocoladeworkshop, waarbij het ambachtelijke proces van het verwerken van lokale cacaobonen inzichtelijk wordt gemaakt. Terug in het koloniale hart van Antigua ga je uiteraard langs de belangrijkste historische bezienswaardigheden. De route begint vaak bij de beroemde Arco de Santa Catalina, het gele booggebouw dat een van de meest gefotografeerde locaties van de stad is. Van daaruit voert de wandeling naar de Plaza Mayor, het centrale plein dat wordt omringd door historische gebouwen zoals de kathedraal en het stadhuis. Het zijn de must-sees, maar een deel van de charme ligt ook in het heerlijke verdwalen. Hoewel Antigua zonder meer toeristisch is, kun je jezelf redelijk goed onttrekken aan de drukte en leuke, kleine eethuisjes zoeken waar je het nationale gerecht Pepián, een rijke stoofpot die je zeker moet proberen, kunt eten. Je kunt lokale markten bezoeken, een mooie rooftop vinden en een ijskoud Gallo-biertje drinken, of je voor een redelijk bedrag laten masseren – zeker als je net van een trekking komt.

Nadeel

Guatemala heeft echter een groot nadeel (schrijft hij met een knipoog). Er is zoveel te zien dat je óf langer moet blijven, óf toch echt terug moet. Naast Antigua herbergt Guatemala een veelvoud aan culturele en natuurlijke hoogtepunten, zoals de uitgestrekte Mayastad Tikal in de jungle van El Petén en het indrukwekkende, door vulkanen omringde Meer van Atitlán. Zelfs voor strandliefhebbers zijn er enkele bescheiden opties: aan de Pacifische kust staan plaatsen als El Paredón en Monterrico bekend om hun zwarte vulkanische zand en ontspannen sfeer, terwijl de Caribische kust met locaties als Livingston en het wittezandstrand Playa Blanca een tropisch karakter biedt.

Verliefd

Het is moeilijk om niet meteen verliefd te worden op Guatemala. De Guatemalteken zijn al gauw je vrienden; ze zijn bescheiden, maar tegelijkertijd zeer hartelijk en warm. De diverse natuur, de rijke historie en het lekkere weer maken de bestemming een echt bucketlisticoon. Alleen die tijdnood zat me persoonlijk dwars. Ik moet echt terug om meer van dit boeiende land met eigen ogen te zien. Wat een heerlijk vooruitzicht.



Reistijd en tips

Als je Guatemala tussen november en maart bezoekt, zit je in het hart van het droge seizoen. Dit is de meest aangename periode om het land te verkennen; de lucht is strakblauw en de kans op regen is minimaal. Houd er echter rekening mee dat het klimaat sterk afhangt van de hoogte. Terwijl de kustgebieden tropisch warm zijn, kan de temperatuur in de hoger gelegen gebieden, zoals Antigua (op 1.500 meter) en zeker op de vulkaantoppen, flink dalen. Meer info: www.visitguatemala.gt en inguat.gob.gt.

Veelgestelde vragen

Wat is de beste reistijd voor een bezoek aan Guatemala?

De meest aangename periode is het droge seizoen tussen november en maart, met een strakblauwe lucht en minimale kans op regen.

Welke culturele en natuurlijke hoogtepunten biedt Guatemala buiten de hoofdstad en Antigua?

Het land herbergt onder andere de Mayastad Tikal in de jungle van El Petén, het Meer van Atitlán, en strandopties aan de Pacifische en Caribische kust.

Waar moeten reizigers rekening mee houden qua klimaat en temperatuur?

Het klimaat hangt sterk af van de hoogte. De kustgebieden zijn tropisch warm, maar in hoger gelegen gebieden zoals Antigua en op de vulkaantoppen kan de temperatuur flink dalen.

Welke activiteiten rondom de vulkanen bij Antigua worden in het artikel genoemd?

Reizigers kunnen de vulkaan Pacaya bezoeken via een dagtour te voet, per quad of per paard, en er is een mogelijkheid om pizza te bakken op vulkaanstenen. De vulkaan Acatenango is populair voor meerdaagse trekkings.

Dit artikel staat in Travelpro – winter 2026. Wil je meer lezen? Klik dan op onderstaande link.