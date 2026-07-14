In het kort

Het winterseizoen in het Amerikaanse Zuidwesten biedt rust, lege parkeerplaatsen en aangename wandeltemperaturen in vergelijking met de drukke en hete zomermaanden.

Parken zoals Bryce Canyon en Monument Valley krijgen in de winter een unieke dimensie door een pak sneeuw of een wit poederlaagje dat contrasteert met de rode rotsen.

Een winterse route combineert grote temperatuurcontrasten, van sneeuw in Utah tot heerlijk zwembadweer van rond de twintig graden in Californië.

Amerika is absoluut zijn favoriete vakantieland, en ja, dat durft Travelpro’s Dylan Cinjee nog steeds hardop te zeggen. Inmiddels heeft hij al veel van het land mogen ontdekken. Van de iconische steden en nationale parken in het westen en de ruige natuur van Yellowstone tot de tropische eilanden van Hawaii en de moerassen en pretparken van Florida. Maar de Verenigde Staten ontdekken in de sneeuw, dat stond nog hoog op zijn bucketlist.

Waar de meeste reizigers in de zomermaanden naar het Amerikaanse Zuidwesten trekken, was ik er afgelopen december. Geen tropische temperaturen of overvolle parkeerplaatsen, maar een winterse roadtrip door Nevada, Utah, Arizona en Californië. En ik kan je alvast één ding verklappen: het Zuidwesten in de winter is absoluut magisch en misschien nog wel mooier en fijner dan in de zomer. Mijn reis begint in Las Vegas, een perfect startpunt en in deze periode een stuk aangenamer om over The Strip te wandelen dan in de zomer. We slapen de eerste nacht in The Paris, herkenbaar aan de nagebouwde Eiffeltoren. Las Vegas is altijd een levendige wereld vol glitter en glamour, maar hoe indrukwekkend de neonlichten ook zijn, de échte beleving van deze reis ligt natuurlijk buiten de stadsgrenzen.

Vurige rotsen en een strakblauwe hemel

We laten de stad even voor wat het is, want we komen later deze reis terug voor een bijzonder concert. Maar nu gaan we ontdekken wat Amerika voor mij zo bijzonder maakt: de natuur. De eerste stop is snel gemaakt: Valley of Fire State Park. Dit park ligt op een klein uurtje rijden van The Strip, maar je waant je direct in een compleet andere wereld. In de zomer kan het hier ondraaglijk heet zijn, maar nu, aan het begin van de winter, is de temperatuur perfect om de auto uit te gaan. We wandelen over de indrukwekkende Fire Wave, waar de golvende lijnen in het gesteente roze, oranje en rood kleuren. Het contrast tussen de vurige rotsen en de strakblauwe hemel is adembenemend.

Vanuit Nevada rijden we de grens over naar de staat Utah, de absolute hemel voor liefhebbers van nationale parken. Onze eerste grote bestemming hier is Zion National Park. Wie hier weleens in de zomer is geweest, kent de verhalen: overvolle shuttlebussen, wachtrijen voor de wandelingen en een drukte van jewelste. Niets van dat alles in deze periode.

Een spectaculair uitzicht

Uiteraard willen we wel de wandelschoenen aantrekken. Twee absolute aanraders zijn de Canyon Overlook Trail en Weeping Rock. De Canyon Overlook Trail is de perfecte optie als je zonder al te veel extreme inspanning toch getrakteerd wil worden op een prachtig uitzicht over de gigantische canyon. De route begint vlak na de Zion-Mount Carmel Tunnel. Je wandelt over rotstrappen, langs diepe afgronden en over houten loopbruggen. Aan het einde van de trail word je beloond met een spectaculair panoramisch uitzicht over de lager gelegen vallei.

Ook Weeping Rock is een aanrader. Deze korte wandeling voert je naar een reusachtige rotswand waar het water letterlijk uit de steen lijkt te sijpelen. Uiteraard is er nog veel meer te beleven, van Angels Landing tot The Narrows, maar die bewaren we voor een andere keer.

Nóg mooier

Vanuit Zion National Park rijden we door naar Bryce Canyon National Park. Bryce ligt een flink stuk hoger dan Zion en dat merk je direct aan de temperatuur. Maar ik voel het niet alleen, ik zie het ook. Het park is bedekt onder een dik pak sneeuw. De iconische hoodoos, de oranje rotspunten waar Bryce bekend om staat, steken fel af tegen de witte sneeuw. De felblauwe lucht, waardoor het contrast nog groter is, maakt het helemaal af. Ik heb Bryce voor het eerst mogen ontdekken in de zomer van 2019, maar ik vind het park in de winter nóg mooier. Houd er wel rekening mee dat niet alle wandelpaden geopend zijn, maar dat maakt het uitzicht vanaf de verschillende punten meer dan goed. En ook hier is het enorm rustig. Geen grote groepen toeristen die allemaal dezelfde trail willen lopen. Je hebt het park bijna voor jezelf.

Sterrenkijken vanuit je bed

Een bijzondere winterse roadtrip vraagt natuurlijk ook om unieke overnachtingen. Vlak bij Bryce Canyon National Park sliepen we in het gloednieuwe Clear Sky Resorts. Al zou ik niet aanraden om de hele nacht te slapen. We verbleven in een zogenaamde Sky Dome, een glazen koepel die van alle gemakken is voorzien. Omdat Bryce Canyon bekendstaat als een van de donkerste plekken in Amerika, is dit resort de ultieme plek voor sterrenkijken. Vanuit het luxe bed met uitzicht op het glazen plafond konden we urenlang naar de kraakheldere sterrenhemel kijken. De vallende sterren vliegen je hier om de oren. Een hapje eten kan hier ook, in Sky Nova, een van de grootste restaurants met een glazen koepel. Heerlijk na een dagje wandelen in het park.

Voor- en nadelen

De roadtrip gaat verder in oostelijke richting via de spectaculaire Highway 12, een van de mooiste panoramische wegen van heel Amerika. De route voert ons rechtstreeks naar het Capitol Reef National Park. Dit is een van de minder bekende parken van Utah, een verborgen parel die door het grote publiek nogal eens wordt overgeslagen. Volstrekt onterecht, al zeg ik het zelf. We rijden de Scenic Drive en wandelen naar Hickman Natural Bridge. Uiteraard zitten er soms ook nadelen aan het winterseizoen, want helaas konden we de bekende appeltaart niet bij de Gifford Homestead proberen. Toch weer een reden om terug te komen.

Overnachten doen we in het fantastische Skyview Hotel in Torrey, een gloednieuw en modern boetiekhotel. De kamers zijn stijlvol ingericht en het panoramische uitzicht is wederom prachtig. Vanuit je jacuzzi kijk je recht uit op de indrukwekkende rode rotswanden.

Zonsopgang in het heilige Navajo-land

We verlaten Utah en zakken langzaam weer naar het zuiden, richting de grens met Arizona, maar niet voordat we eerst een rondje hebben gereden door Arches National Park. Om alles goed te bekijken, was een overnachting in Moab niet verkeerd geweest, maar voor nu hebben we alleen enkele highlights kunnen spotten. De bekendste is natuurlijk de Delicate Arch. We rijden door naar het heilige land van de Navajo-indianen en het decor van bekende westernfilms, Back to the Future en Forrest Gump. De gigantische rode buttes van Monument Valley zijn van zichzelf al indrukwekkend om te zien, maar de winter trakteert ons wederom op een wit poederlaagje. We slapen in The View Hotel, recht tegenover de bekende buttes. We zetten de wekker vroeg om de zonsopgang vanaf ons eigen balkon te bewonderen.

Zac Brown Band in The Sphere

We rijden dieper Arizona in naar Sedona. Na een overnachting is het tijd om de weg terug naar Nevada in te zetten, en hoe kan dat beter dan via Route 66, die dit jaar ook nog eens honderd jaar bestaat? Via plaatsjes als Flagstaff, Williams, Seligman en Kingman, vol met typisch retro diners, neonreclames en oude, roestige tankstations, vinden we onze weg terug naar Las Vegas. We hebben namelijk kaarten weten te bemachtigen voor een concert van de Zac Brown Band in de splinternieuwe concertzaal The Sphere. De buitenkant is al een attractie op zich, maar zodra je naar binnen stapt, weet je werkelijk niet wat je meemaakt. Het scherm loopt helemaal omhoog en achter het publiek langs, waardoor je volledig wordt ondergedompeld in de show. Iets wat ik niet snel meer zal vergeten.

De Californische zon tegemoet

Tijd om de Californische zon tegemoet te rijden. Onderweg naar Palm Springs stoppen we eerst nog even in Joshua Tree National Park. Het park staat vol met reusachtige rotsblokken en natuurlijk de iconische, stekelige Joshua trees. De winterzon is hier heerlijk aangenaam, rond de twintig graden. Het is het ideale weer om zonder de hitte van de zomer te gaan wandelen. Overnachten doen we in Palm Springs. We maken een wandeling door het centrum en genieten van de architectuur. Soms lijkt het alsof de tijd sinds de jaren vijftig of zestig hier stil heeft gestaan. De contrasten van deze reis worden hier nog maar eens extra duidelijk: een paar dagen geleden stonden we nog in de sneeuw, nu genieten we aan het zwembad onder de Californische palmbomen.

Een andere wereld

Voor onze laatste dagen rijden we door naar de regio Los Angeles, met als eerste stop Anaheim. Uiteraard mag een bezoek aan Disneyland, het allereerste Disney-park ter wereld, niet ontbreken. Of je nu jong of oud bent, zodra je Main Street, U.S.A. op loopt, de herkenbare muziek hoort en in de verte het kasteel ziet, ben je even helemaal in een andere wereld. Ook bezoeken we Disney California Adventure met Cars Land, waar het iconische Radiator Springs tot in de kleinste details is nagebouwd. De attractie Radiator Springs Racers is een must-do. We slapen in het Pixar Place Hotel, geïnspireerd op de films van Pixar, waaronder Toy Story, Inside Out en Finding Nemo. Bovendien loop je via een speciale, exclusieve ingang voor hotelgasten zo Disney California Adventure in.

Een perfecte afsluiter

We sluiten deze onvergetelijke winterse rondreis af aan de kust, in het relaxte en zonovergoten Santa Monica. Dit is het officiële eindpunt van de legendarische Route 66 en de perfecte plek om de reis te beëindigen. We maken een wandeling over de iconische houten Santa Monica Pier en genieten van een typisch Amerikaanse hamburger. We hebben duizenden kilometers gereden, we hebben winterse kou en heerlijke warme dagen gehad en hebben weer veel van onze bucketlist kunnen afstrepen. Het Zuidwesten van Amerika in de winter? Een absolute aanrader!

Goed om te weten

Wat zijn de voordelen van een bezoek aan het Zuidwesten van Amerika in de winter ten opzichte van de zomer?

In de winter vermijden reizigers de overvolle parkeerplaatsen, extreme hitte en lange wachtrijen of drukke shuttlebussen in de nationale parken. Het is er veel rustiger en de landschappen, zoals Bryce Canyon in de sneeuw, bieden unieke contrasten.

Zijn alle wandelpaden en faciliteiten in de nationale parken geopend tijdens het winterseizoen?

Nee, in de winter zijn niet altijd alle wandelpaden geopend, zoals in Bryce Canyon National Park, en kunnen bepaalde faciliteiten gesloten zijn, zoals de Gifford Homestead in Capitol Reef National Park.

Welke unieke accommodaties worden in dit reisverslag genoemd die interessant zijn voor klanten?

Het Clear Sky Resorts nabij Bryce Canyon (Sky Domes met glazen plafond om sterren te kijken), het moderne boetiekhotel Skyview Hotel in Torrey met jacuzzi’s die uitzicht bieden op rode rotswanden, The View Hotel in Monument Valley, en het Pixar Place Hotel in Anaheim met een exclusieve ingang naar Disney California Adventure.