Terwijl de Nederlandse winter vaak synoniem staat voor grijze luchten en een gebrek aan energie, positioneert Tenerife zich als de perfecte ontsnapping. Maar wat maakt dit Canarische eiland nou echt zo uniek tijdens de wintermaanden? Waarom bruist het er door, en met welke adviezen kunnen reisprofessionals hun klanten overtuigen? Eva Eyckmans (Travel Trade Consultant Tenerife) heeft de antwoorden.



Waarom is Tenerife nou écht het perfecte medicijn tegen de Nederlandse winterdip?

‘Tenerife staat bekend om zijn ideale klimaat. In de winter is de gemiddelde temperatuur maar liefst 20 tot 21 graden. Het resultaat hiervan is een heerlijk lentegevoel midden in de winter, met zomertemperaturen die in de mid-twintig graden kunnen oplopen. Dit klimaat is méér dan ontspannend: het is gezond en heeft zelfs een therapeutische werking. Een verblijf op het eiland zorgt voor een betere weerstand, een gezondere huid, meer energie en minder stress. Dit zijn stuk voor stuk wetenschappelijk bewezen positieve effecten.’

In Nederland zitten we in de winter hoofdzakelijk binnen. Hoe ziet het buitenleven op Tenerife eruit in januari, februari en maart?

‘Het buitenleven op Tenerife is een dynamische combinatie van cultuur, natuur en actief bezig zijn. Reizigers kunnen er werkelijk allerlei buitenactiviteiten beoefenen. Denk aan wandelen – er ligt meer dan 1.000 kilometer aan gecertificeerde routes – en fietsen. Maar ook alle denkbare activiteiten op zee zijn mogelijk, zoals surfen, windsurfen, kajakken op zee, duiken en boottochten om walvissen te spotten. Daarnaast kan men paragliden of golfen. Wie cultuur zoekt, kan terecht in koloniale steden zoals La Orotava of La Laguna en de charmante dorpjes in het binnenland. En niet te vergeten: in februari wordt er volop carnaval gevierd in Santa Cruz.’

Als een klant puur komt voor de warmte en een zongarantie: in welk deel van het eiland moeten ze dan absoluut verblijven?

‘Het zuiden. In het zuiden is het het hele jaar zonnig, maar dat geldt in het bijzonder voor de winter. Tegelijkertijd hoeven reizigers zich niet te beperken. Aangezien de afstanden op het eiland niet al te groot zijn, kun je gemakkelijk van de ene kant naar de andere kant reizen. Het is dus prima mogelijk om in het zuiden te verblijven en een daguitstapje naar het noorden te maken om een authentiek dorpje te bezoeken of een wandeling te maken.’

Veel Europese badplaatsen zijn in de winter volledig uitgestorven. Waarom bruist Tenerife juist wel gewoon door?

‘Dat heeft een logische reden. Veel traditionele Europese bestemmingen die in de zomer enorm populair zijn, zoals de Balearen (denk aan Ibiza), sluiten in de winterperiode de deuren vanwege het weer. Tenerife is een bestemming op middellange afstand – ongeveer vier uur vliegen vanaf de belangrijkste Europese landen – en biedt in de winter zeer goede weersomstandigheden. Naast die aangename temperaturen beschikt het eiland over een uitstekende hotelinfrastructuur met een grote diversiteit: van villa’s en gezinshotels tot boetiekhotels. Kortom, er zijn in de winter simpelweg niet zoveel concurrenten op korte of middellange afstand van Europa die zo’n aangenaam klimaat kunnen overleggen.’

Wat zijn de drie absolute must-do’s voor reizigers die de Nederlandse kou snel willen vergeten?

‘Ten eerste: optimaal genieten van de kust en de stranden. Er liggen tal van mooie boulevards langs de kust, bijvoorbeeld in Costa Adeje maar ook in de omgeving van Alcalá in het zuiden. Daarnaast is er een enorme variëteit aan stranden, van de witte zandstranden aan de zuidkust tot de natuurlijke vulkanische zwembaden in het noorden, zoals bij Garachico. Ten tweede: breng een dag door in een hoogwaardig waterpretpark zoals Siam Park of Aqualand. Ten derde: maak een boottocht om dolfijnen en grienden te spotten langs de indrukwekkende kliffen van Los Gigantes. En wie de dag in stijl wil afsluiten, gaat heerlijk eten in een van de vele restaurants met een Michelinster.’

Kun je in de wintermaanden echt ’s ochtends in de sneeuw staan op de vulkaan en ’s middags op het strand liggen? Hoe werkt dat in de praktijk?

‘Nee, dat is een fabeltje; zo werkt het niet echt. Het is namelijk zo dat het lang niet elke winter sneeuwt. En als het sneeuwt, worden de wegen naar boven toe meestal direct afgesloten bij hevige sneeuwval, omdat Tenerife niet echt is voorbereid op rijden in de sneeuw. Wat wel kan, is het Nationaal Park Teide bezoeken en de sneeuw op de top van de Teide of op een groot deel van de berg bewonderen. Het blijft overigens een fantastisch gezicht om het witte, besneeuwde silhouet van de vulkaan te zien schitteren vanaf de zonnige kust.’

Wat is de leukste activiteit op het eiland voor mensen die méér willen dan alleen op een strandbedje liggen?

‘Dat is een moeilijke vraag, want dat hangt natuurlijk helemaal af van wat men leuk vindt. Voor actieve mensen is het aanbod gigantisch: van outdoor- en sportactiviteiten tot culturele bezoeken aan historische bezienswaardigheden, dorpjes en musea. Ook een bezoek aan wijnkelders, zoals Bodegas Monje of Casa del Vino, of aan de bananenplantages, is een aanrader voor wie geïnteresseerd is in de lokale gastronomie. Het unieke aan Tenerife is dat er zoveel microklimaten zijn, wat zorgt voor een enorme verscheidenheid aan landschappen. Je reist van de woestijnachtige kusten aan de zuidkant in een half uur naar de laurierbossen in Anaga en Teno, of naar de dennenbossen rondom de Teide. Je verandert dus heel snel van klimaat, landschap én activiteit. Men kan wandelen in Anaga of Teno, de Masca-kloof bewonderen of diverse watersporten beoefenen zoals surfen, suppen, kajakken, snorkelen en duiken. Daarnaast is de winter perfect voor golfers, fietsers en mountainbikers. Cultuurliefhebbers kunnen shoppen en musea bezoeken in Santa Cruz, of simpelweg heerlijk dwalen door de straatjes van de sfeervolle dorpjes.’

Welke excursie moeten reisagenten hún klanten sowieso aanraden?

‘Sterrenkijken bij de Teide is een absolute must. ’s Nachts kun je hier bij helder weer sterren kijken en dat is echt een magische, bijzondere ervaring. De overweldigende immensiteit van een hemel vol sterren en de nachtelijke schoonheid van het vulkanische landschap creëren een unieke setting. Met een telescoop reis je door het heelal. Je ziet de sterren hier helderder dan ooit, omdat het luchtruim boven de Teide vrij is van luchtverkeer en daardoor tot de schoonste hemel ter wereld behoort. Daarnaast moeten reisadviseurs de gastronomische en wijnbelevingen niet vergeten. Je kunt uitstekend eten op Tenerife, zowel lokaal (verse vis, kaas, mojo) als in de Michelinsterrenrestaurants, waarvan er veel gesitueerd zijn in de hotels in het zuiden. Tenerife produceert bovendien heerlijke wijn die klanten kunnen proeven in diverse bodega’s. Voor een unieke ervaring kun je op maat gemaakte excursies boeken bij lokale bedrijven zoals Senda Ecoway of Be Canary; zij combineren de lokale cultuur en natuur perfect voor kleine groepen.’

Welk nieuw of vernieuwd hotel op het eiland is dé tip voor komende winter?

‘In het noorden, in Puerto de la Cruz, is dat zonder twijfel het Gran Hotel Taoro. Dit iconische hotel opent na een complete restauratie opnieuw de deuren. Het was in 1890 het allereerste luxehotel in Spanje en kent een rijke historie als verblijfplaats voor Europese royals en prominente gasten zoals Agatha Christie. Het volledig vernieuwde vijfsterrenhotel combineert neoklassieke grandeur met hedendaags comfort en modern design. Het beschikt over 199 kamers en suites, vijf restaurants, drie zwembaden, een stijlvolle lobbybar en een exclusief wellnesscentrum. Dit is ideaal voor reizigers die houden van historische grandeur, comfort en moderne luxe. Voor het zuiden is de absolute tip het Royal Hideaway Corales Villas. Dit is een gloednieuw vijfsterrenluxehotel in Costa Adeje, rustig gelegen op slechts vijf minuten van La Caleta. Dit exclusieve resort bestaat uit 139 luxe suites en villa’s, waarvan een groot deel beschikt over een privézwembad. Het hotel zet sterk in op gepersonaliseerde service, ultieme privacy en een panoramisch uitzicht op de Atlantische Oceaan. Het resort biedt een hoogwaardige spa, meerdere à-la-carte restaurants met een focus op de Canarische keuken en een kids- en teensclub. Een uitstekend product voor het high-end segment dat garant staat voor verfijnde luxe en uitzonderlijke kwaliteit.’

Tot slot: wat is jouw gouden advies aan reisadviseurs om Tenerife nóg beter te verkopen? ‘Aarzel niet om met je klanten off the beaten track te gaan. Adviseer hen om buiten de gebaande paden te treden: laat ze het noorden ontdekken en stoppen in de karakteristieke dorpjes in het binnenland. Als je die actieve en culturele ontdekkingen combineert met ontspanning in een luxe of charmante accommodatie en het enorme aanbod aan activiteiten, bied je de klant de ultieme wintervakantie.’

Dit interview staat in Travelpro – winter 2026. Wil je meer lezen? Klik dan op onderstaande link.