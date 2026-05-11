Avila Reizen organiseert samen met Wilderness eind oktober 2026 een exclusieve studiereis naar Namibië voor zes geselecteerde reisagenten. De 14-daagse reis staat volledig in het teken van luxe, kleinschaligheid, duurzaamheid en een diepe verbinding met de bestemming.

Foto’s ©Avila Reizen.

Tijdens de reis maken deelnemers kennis met het zogeheten ‘Signature-niveau’ van Avila Reizen en verblijven zij in camps en lodges van Wilderness, onder meer op iconische locaties als Sossusvlei en afgelegen natuurreservaten in Namibië. Volgens beide partijen sluit hun visie op luxe reizen goed op elkaar aan: persoonlijk, kleinschalig, duurzaam en sterk verbonden met de bestemming.

Avila Reizen richt zich op maatwerkreizen voor reizigers die meer zoeken dan alleen comfort. Wilderness staat wereldwijd bekend om zijn filosofie ‘conservation through tourism’, waarbij toerisme wordt ingezet om natuurgebieden en wildlife te beschermen. Ook Avila Reizen werkt bewust samen met partners die een positieve impact maken op natuur en lokale gemeenschappen. Daarbij wordt onder meer gewezen op projecten rond natuurbehoud, Pack for a Purpose en lokale conservation-projecten in Namibië.

De deelnemers bezoeken tijdens de famtrip niet alleen verschillende lodges, maar ervaren ook hoe luxe toerisme en natuurbehoud elkaar kunnen versterken. Daarmee willen Avila Reizen en Wilderness laten zien dat een exclusieve reis ook een positieve impact kan hebben.

De reis vindt plaats van 23 oktober tot en met 6 november 2026. De eigen bijdrage bedraagt €3.000. Volgens de organisatie ligt dit bedrag hoger dan gebruikelijk vanwege het hoge serviceniveau van Wilderness, het gebruik van privéchartervluchten binnen het programma en de duur van de reis.

Vanwege de kleinschaligheid van de accommodaties delen deelnemers een kamer. Reisagenten die binnen een jaar na de reis een boeking realiseren bij een Wilderness-property ontvangen daarnaast €1.000 retour. Aanmelden voor de studiereis kan tot en met 20 mei via het aanmeldformulier.