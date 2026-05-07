De Nederlandse markt voor reistechnologie krijgt er in één klap een nieuwe zwaargewicht bij. TravelSpirit en 1TIS, jarenlang concurrenten van elkaar, slaan de handen ineen. Met steun van investeerder Vortex Capital Partners ontstaat een organisatie van circa 40 medewerkers, goed voor duizenden gebruikers en ongeveer 1,5 miljard euro aan reisomzet die jaarlijks via de systemen loopt.

Voor de buitenwereld kwam het nieuws, dat travmagazine.nl vanochtend als eerste bracht, misschien onverwacht. Voor Michiel Stoffels, voormalig algemeen directeur van TravelSpirit en vanaf nu CEO van de nieuwe groep, voelde de stap juist logisch. In gesprek met Travelpro vertelt hij openhartig over de fusie, de concurrentiestrijd met 1TIS, de rol van AI, de ambities buiten Nederland én waarom klanten volgens hem niet bang hoeven te zijn dat het persoonlijke karakter verloren gaat.

Jullie waren jarenlang directe concurrenten. Had je zelf ooit verwacht dat dit moment zou komen?

‘Ja en nee’, zegt Stoffels. ‘Voor de buitenwereld lijkt het misschien verrassend, maar voor ons voelt het eigenlijk als een hele logische stap. We concurreren al bijna twintig jaar met elkaar. Beide bedrijven hebben in die periode heel duidelijk hun eigen kracht ontwikkeld.’ Hij benadrukt dat beide partijen elkaar altijd serieus namen. ‘TravelSpirit blinkt echt uit in maatwerkreizen. Onze Visual Tour Builder loopt daarin voorop. Alles wat nodig is om een maatwerkreis samen te stellen, kunnen wij efficiënt bijeenbrengen. 1TIS is juist weer ontzettend sterk in groepsreizen. Dat platform zit echt ongelooflijk goed in elkaar.’

Volgens Stoffels ontstond er daardoor een situatie waarin beide bedrijven elkaar voortdurend scherp hielden. ‘We hebben elkaar jarenlang geprobeerd de loef af te steken. Altijd op basis van eigen kracht, innovatie en productontwikkeling. Maar op een gegeven moment ga je ook zien hoeveel sterker je kunt zijn als je die krachten juist bundelt.’

Wanneer begon het idee van een fusie concreet te worden?

‘Dat gevoel leefde bij mij eigenlijk al langer’, laat hij desgevraagd weten. ‘Ik vond dat we als softwarebedrijven binnen de reisbranche relatief klein waren. En ik geloof sterk dat schaal uiteindelijk leidt tot meer waarde voor klanten.’

De afgelopen jaren groeiden beide bedrijven stevig door. Volgens Stoffels komt dat mede doordat reisorganisaties steeds meer investeren in digitalisering en automatisering. Toch bleef het gevoel knagen dat organische groei alleen misschien niet genoeg zou zijn om echt een volgende stap te zetten.

‘Met meer schaal kun je sneller innoveren. Je kunt grotere ontwikkelteams neerzetten, meer investeren in kwaliteit, in AI, in security en in enterprise-functionaliteiten. Dat wordt steeds belangrijker.’

Die schaal is er nu ineens wel. ‘We praten nu over ongeveer 40 professionals, duizenden gebruikers en een enorme reisomzet die via onze systemen loopt. Dan begin je echt een speler van formaat te worden.’

TravelSpirit en 1TIS komen allebei voort uit de reisbranche zelf. Hoe belangrijk is dat?

‘Dat is misschien wel de belangrijkste overeenkomst tussen ons’, zegt Stoffels. ‘Rico van Loenen en ik komen allebei uit de branche. We kennen de dagelijkse praktijk van reisorganisaties door en door.’

Die achtergrond is volgens hem essentieel geweest voor het succes van beide bedrijven. ‘Je bouwt andere software als je zelf begrijpt hoe een reisbedrijf werkt. Welke processen cruciaal zijn. Waar medewerkers dagelijks tegenaan lopen. Waar tijd verloren gaat.’

Bij TravelSpirit ligt de oorsprong zelfs bij touroperator Bon Travel. Vanuit die praktijkervaring groeide het bedrijf uit tot specialist in CRM-, backoffice- en offertesoftware voor maatwerkspecialisten en DMC’s. TravelSpirit werkt onder andere voor klanten als Van Verre, Tenzing Travel/Travelnauts, SNP Natuurreizen, S-Cape Travel, Matoke Tours, Pin High Golftravel, Best of Travel en Amazing Destinations. 1TIS ontwikkelde zich ondertussen juist sterk aan de groepsreiskant van de markt. Het bedrijf werd in 2008 opgericht, met Rico van Loenen als drijvende kracht. Inmiddels maken meer dan 140 reisorganisaties in Nederland, België en Duitsland gebruik van het platform. Onder klanten bevinden zich onder andere ACSI, André Rieu Travel, Djoser, Kras Busreizen, NRV, Oad, Sawadee, Shoestring/Koning Aap, SRC, Nordic en Live To Travel.

Volgens Stoffels maakt juist die complementariteit de fusie interessant. ‘We overlappen elkaar natuurlijk deels, maar er zijn ook heel veel gebieden waarop we elkaar juist versterken.’

Er komt uiteindelijk één platform. Is dat niet spannend voor bestaande klanten?

‘Dat begrijpen we heel goed’, zegt Stoffels. ‘Er zijn klanten die heel bewust voor TravelSpirit hebben gekozen vanwege specifieke functionaliteiten. Die willen niet horen dat alles ineens verandert.’

Voorlopig blijven beide bedrijven daarom gewoon onder hun eigen naam opereren. Maar achter de schermen wordt wel gewerkt aan een gezamenlijke toekomst onder een naam. ‘Het uiteindelijke doel is absoluut om toe te werken naar één innovatief platform waarin de sterke punten van beide systemen samenkomen. Maar dat gaan we niet overhaast doen.’

Hij benadrukt meerdere keren dat klanten stap voor stap worden meegenomen in dat proces. ‘Het uitgangspunt is simpel: het moet voor iedere klant een verbetering zijn. Niemand mag erop achteruitgaan.’





Betekent meer schaal ook meer afstand tot klanten?

‘Nee, absoluut niet. Juist dat persoonlijke contact heeft beide bedrijven groot gemaakt.’ Volgens Stoffels zijn klanten van zowel TravelSpirit als 1TIS gewend geraakt aan korte lijnen. ‘Veel klanten hebben gewoon mijn mobiele nummer. Ze appen me rechtstreeks als er iets speelt. Dat willen we behouden.’ Het persoonlijke karakter blijft wat betreft Stoffels cruciaal, ook nu de organisatie groter wordt. ‘Het gaat niet alleen om betere software. Het gaat ook om een organisatie die dichtbij haar klanten blijft staan.’ Moeten kleinere reisbedrijven misschien bang zijn dat de aandacht straks vooral naar grote enterprise-klanten gaat? ‘Dat is niet hoe wij erin staan. Juist kleinere organisaties hebben vaak enorm veel baat bij goede automatisering. Die gaan we echt niet vergeten.’

Jullie noemen AI meerdere keren. Hoe groot wordt dat onderdeel?

‘Enorm groot’, zegt Stoffels zonder aarzeling. ‘De ontwikkelingen gaan razendsnel. AI gaat de manier waarop reisorganisaties werken fundamenteel veranderen.’ Volgens hem liggen er vooral kansen op het gebied van efficiëntie. ‘Denk aan automatisering van repetitieve processen, slimmer verwerken van data, ondersteuning bij offertes, klantenservice, productcreatie. Daar valt gigantisch veel winst te behalen.’ De schaalvergroting moet het mogelijk maken om daar sneller op in te spelen. ‘Los van AI willen we ook intern steeds slimmer werken. Hoe efficiënter wij opereren, hoe meer waarde we kunnen leveren aan klanten.’

De fusie wordt ondersteund door Vortex Capital Partners. Waarom juist die partij?

‘Omdat zij echt verstand hebben van mission critical software’, legt Stoffels uit. Hoewel Vortex Capital Partners nog geen eerdere investering in de reisbranche had, zag Stoffels juist daarin geen probleem. ‘Hun expertise zit in B2B SaaS-platformen die cruciaal zijn voor bedrijfsprocessen. Software die echt de kern vormt van een onderneming.’

Volgens hem past reissoftware perfect binnen dat profiel. ‘Voor een reisorganisatie is het ERP-systeem letterlijk het hart van het bedrijf. Alles draait erop.’ Vortex heeft inmiddels geïnvesteerd in meer dan 25 softwareplatformen en deed daarnaast tientallen aanvullende acquisities. Stoffels verwacht dat die ervaring van grote waarde wordt voor de verdere groei van de nieuwe organisatie.

Hoe zit de constructie precies in elkaar?

De situatie is vrij complex. 1TIS, opgericht in 2008 door Rico van Loenen, is tevens mede-oprichter van NRV. 1TIS kreeg in 2024 investeerder VE Partners aan boord. VE Partners was via NRV indirect betrokken bij 1TIS. ‘Vortex koopt nu zowel 1TIS als TravelSpirit’, legt Stoffels uit. ‘Daarmee ontstaat één gezamenlijke organisatie.’ Tegelijkertijd benadrukt hij dat de relatie met NRV als klant behouden blijft. ‘Dat verandert niet.’

Michiel Stoffels en Rico van Loenen.

Hoe is de taakverdeling tussen jou en Rico van Loenen ontstaan?

‘Eigenlijk heel logisch’, zegt Stoffels. ‘Rico heeft een ongelooflijk diepe kennis van groepsreizen en productontwikkeling. Dat zie je terug in het platform van 1TIS.’ Van Loenen wordt daarom Chief Product Officer en gaat zich richten op innovatie en productstrategie. Stoffels zelf neemt de rol van CEO op zich. ‘Ik ben meer een generalist’, zegt hij. ‘Ik houd van commercie, klantcontact, strategie, financiën. Daarom voelde deze verdeling heel natuurlijk.’

Konden jij en Rico het voor de fusie al goed vinden met elkaar?

‘Ja hoor. We kwamen elkaar natuurlijk regelmatig tegen op beurzen en evenementen. We hadden een gezonde competitieve relatie.’ Die rivaliteit verdwijnt nu. ‘We zaten jarenlang in dezelfde vijver te vissen. Maar dat laten we nu achter ons. We zijn nu gewoon één team.’

Reiken de ambities verder dan Nederland en België?

‘Zeker’, zegt Stoffels. ‘De komende één à twee jaar ligt de focus vooral op verdere groei in Nederland. Dat kan organisch zijn, maar ook via aanvullende overnames.’ Daarna kijkt de organisatie nadrukkelijk verder Europa in. ‘We zijn absoluut niet beperkt tot Nederland en België.’ Wel vraagt uitbreiding naar andere landen forse investeringen in lokalisatie. ‘Denk aan belastingwetgeving, facturatie, regelgeving. Daar moet je software goed op aanpassen.’ In België is die stap al gezet. ‘Daar hebben we inmiddels meerdere tevreden klanten.’

Verwacht je meer consolidatie in de markt?

‘Dat zou me niet verbazen’, zegt Stoffels. ‘De technologische ontwikkelingen gaan zó snel dat schaal steeds belangrijker wordt.’ Volgens hem wordt het voor kleinere softwarepartijen steeds lastiger om zelfstandig alle innovaties bij te benen. ‘AI, security, integraties, cloudinfrastructuur, dat vraagt enorme investeringen.’

Wat waren de eerste reacties van klanten die je op de hoogte hebt gebracht van de fusie?

‘Heel positief’, zegt Stoffels. ‘We hebben vooraf onze grootste klanten gesproken en zij zien vooral de voordelen.’ Met name de verwachte versnelling in innovatie wordt enthousiast ontvangen. ‘Klanten begrijpen dat je met een grotere organisatie meer slagkracht hebt.’

Er zullen toch ook vragen zijn; veranderen de tarieven? Hoe zit het met de support? Enzovoorts.

‘Dat snap ik helemaal, maar mensen mogen ons daar altijd over bellen. We hebben nooit op afstand van klanten gestaan en dat gaan we ook niet doen.’

En over een paar jaar gaat Vortex het weer verkopen?

‘Ik heb vooral ontzettend veel zin om te bouwen’, zegt Stoffels. ‘Dat is waar mijn focus ligt.’ Wat er over vijf jaar gebeurt, bijvoorbeeld rond een eventuele verkoop door Vortex, houdt hem voorlopig niet bezig. ‘Ik kijk vooral naar wat we nu kunnen neerzetten. We hebben een unieke kans om echt iets bijzonders op te bouwen voor de reisbranche.’ En dat voelt, ondanks de jarenlange concurrentiestrijd, verrassend natuurlijk. ‘Uiteindelijk delen we dezelfde passie: de reisbranche helpen met betere technologie. Nu kunnen we dat samen doen.’