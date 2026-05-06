Vandaag is het jouw dag, want het is de Dag van de Reisagent (elke eerste woensdag van mei). En om dit eens goed te vieren, hebben we – samen met The Pyrmont op Curaçao – iets heel leuks bedacht.

Stel je eens voor: de statige grandeur van twee 19e-eeuwse landhuizen, naadloos verweven met het strakke design van nu. Bij The Pyrmont logeer je niet in een dertien-in-een-dozijnresort, maar in het kloppende, kleurrijke hart van Pietermaai op Curaçao. Hier ontwaak je met het geluid van de Caribische branding, wandel je vanuit de luxe van een adults-only-oase zó de UNESCO-werelderfgoedlijst op en proef je de verfijning in elk detail; van de culinaire hoogstandjes tot de rustgevende kruidentuinen. Het is de ultieme ontsnapping waar de ziel van Curaçao en grenzeloze luxe elkaar ontmoeten.

Cadeautje, omdat het de Dag van de Reisagent is

Dit wil je toch? Én al helemaal voor jouw leukste, liefste, hulpvaardigste of beste collega uit de reissector. We geven dus een cadeau weg waar je ‘u’ tegen zegt. Want welke collega-reisagent gun jij een mini-getaway van drie nachten voor twee personen in het gloednieuwe adults-only-resort The Pyrmont (dat dit jaar haar deuren opent), en waarom? Vertel het ons door uiterlijk vrijdag 8 mei een mailtje te sturen naar redactie@travmedia.nl. We maken de winnaar in de loop van volgende week bekend.

The Pyrmont

The Pyrmont is een volledig all-inclusiveresort. Dat is direct ook een van de dingen die dit hotel zo bijzonder maakt: het is het eerste hotel binnen de prestigieuze Autograph Collection van Marriott op Curaçao dat dit concept hanteert. Je hoeft je dus nergens druk om te maken. Denk aan: