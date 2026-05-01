Google Mauritius en je ziet het ene na het andere mooie strandplaatje voorbijkomen. Maar volgens Monika van den Beld (Beachcomber Hotels) heeft het Afrikaanse eiland veel meer te bieden. Travelpro gaat met haar in gesprek over deze bijzondere bestemming.

Gelegen ten oosten van Madagaskar, midden in de azuurblauwe Indische Oceaan, vormt dit eiland een fascinerende mix van culturen, geuren en kleuren. Hoewel de hagelwitte stranden en de iconische ‘onderwatervaterval’ bij Le Morne vaak de eerste reden zijn voor een bezoek, blijft het daar volgens Monika zeker niet bij. ‘De grootste verrassing is denk ik wel de diversiteit van het eiland; er is zoveel te doen en te zien. En de vriendelijke, behulpzame Mauritianen zijn de kers op de taart. Eigenlijk is Mauritius een allemansvriend. Het eiland is zo veelzijdig dat het voor heel veel verschillende typen vakantiegangers iets te bieden heeft. Of je nu aan het strand wil liggen, een actieve vakantie zoekt of een golfer bent: het kan echt allemaal. Mauritius is ook echt een familiebestemming.’

Links rijden

Een veelgestelde vraag is of het eiland geschikt is om zelf op pad te gaan met een huurauto, of dat juist een excursie aan te raden is. ‘Ook hier kan je zelf je invulling aan geven. Rijden is heel goed te doen en de wegen zijn keurig. Je moet wel comfortabel zijn met links rijden, want dat is het geval op Mauritius. Daarnaast geef ik altijd de tip om de auto pas de volgende dag bij de accommodatie te laten afleveren als je in de late middag of avond aankomt. In het donker is het niet fijn rijden, zeker niet als je moe bent. Het voordeel van een excursie of een auto met chauffeur – wat heel goed betaalbaar is – is dat je direct alle ins en outs van een local hoort. Dat is echt een pluspunt.’

Meer over Beachcomber Hotels

‘Beachcomber is een puur Mauritiaans bedrijf met acht hotels op Mauritius, elk resort met een andere identiteit: van vier- tot vijfsterrendeluxe. Mede door de diversiteit aan resorts is er altijd een geschikt verblijf voor jouw klanten: vier viersterrenresorts die ideaal zijn voor families – waarvan twee uitermate geschikt voor koppels met een adults-only-gedeelte – en de vijfsterrenresorts, ook allemaal met een uniek DNA. Het wordt met waarde voor cultuur, mens en natuur geleid. Lakorité zeggen ze hier: zorg voor elkaar, heb elkaar lief en help elkaar. En dat is precies de sfeer die je vindt in onze hotels. Open, zorgzaam en met een glimlach.’

De beste spots ter wereld

‘Als je een kitesurfer bent, vind je hier de beste spots ter wereld’, laat Monika weten. ‘Beachcomber Dinarobin heeft zelfs zijn eigen kitesurfschool. Maar hiken is ook echt fantastisch. De Le Morne-berg beklimmen beloont je met een magnifiek uitzicht en de groene bergachtige omgeving van Black River Gorges National Park is echt prachtig. Ik houd zelf ook altijd van zee-activiteiten. Al onze hotels bieden zoveel gratis activiteiten, dat is ook een pre. Mijn favoriet is met een catamaran of speedboot vanaf Le Morne richting Tamarin. Hier kan je perfect dolfijnen spotten en, als je geluk hebt in de winter (onze zomer), walvissen. En daarna snorkelen bij Crystal Rock. Vanaf het water is het uitzicht op de Le Morne-berg zo ontzettend mooi. Groene bergen, azuurblauw water. I love it.’

Dal Puri

Een van de makkelijkste manieren om kennis te maken met de Mauritiaanse cultuur is door het proeven van lokale gerechten. Maar welk gerecht mogen klanten zeker niet overslaan? ‘Dat is natuurlijk dal puri! Echt een Mauritiaans gerecht. Een opgerolde dunne naanpannenkoek gevuld met kip, groente en een curry-achtige saus. Heerlijk! Overal te koop en veilig te eten op straat, voor ongeveer 25 roepies (50 cent). Naan vind ik sowieso erg lekker; zo zijn cheese naan en garlic naan ook heerlijk.’

Lokale vibe

Maar er zijn meer plekken op het eiland waar je de authentieke en lokale vibe kan ervaren. ‘Je hebt op Mauritius heel veel leuke dorpjes, maar meestal liggen ze niet echt in de buurt van de resorts. Een uitzondering is Grand Baie in het noordwesten van het eiland. Een heel leuk gebied met veel bars, restaurants en kleine winkels. Maar ik zou me niet blind staren op deze plaats; een combi tussen noord en zuid is vaak het leukst.’

Het hele jaar door

Mauritius is echt een jaarbestemming, met in elk seizoen plus- en minpunten. ‘Het is tropisch en in de zomer (onze winter) is het er warm en is de luchtvochtigheid hoog. Maar het regent er zelden de hele dag. In de winter is het droger en koeler, maar nog steeds zo’n 25 graden overdag. Waarbij je wel moet opletten dat er aan de oostkant veel meer wind staat, waardoor de temperatuur daar een stuk lager ligt.’

Vijf tips van Monika om Mauritius te verkopen



1. Kijk goed naar de stranden. Een mooi hotel betekent niet altijd een mooi strand. Elke 100 meter verandert het zand.



2.Benut de veelzijdigheid. Het is echt een volwaardige reisbestemming; in twee of drie weken verveel je je geen moment.



3.Combineer noord en zuid met elkaar voor een fantastische, diverse combi.



4.Boek Beachcomber via ons platform of via een touroperator voor de beste prijzen.



5.Mail mij als je twijfelt over de locatie of de hotels. Ik help graag:

m.vandenbeld@beachcomber-holidays.com

