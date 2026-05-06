Na de succesvolle eerste editie wordt bij Avila al uitgekeken naar de tweede editie van de Avila Academy voor B2B-partners, met als thema: Noord-Amerika en de Caraïben.

Ook deze editie belooft weer een dag vol kennis en inspiratie te worden, zegt Avila. Met een gevarieerd programma waarin expertise en beleving samenkomen, worden reispartners meegenomen in het beste van de reiswereld. ‘Was je er de vorige keer al bij? Dan hopen we je opnieuw te mogen verwelkomen’, zegt de organisatie.

‘We hopen je op 21 mei te zien.’

Programma

13:00 – 13:30

Inloop en welkom bij Avila Reizen (Nieuwe Gracht 78, Haarlem)

13:30 – 14:00

Introductie Avila Academy Noord-Amerika & Caraïben

14:00 – 14:45 | Presentaties

California Dreaming

Jewels of the Caribbean

Pauze

15:00 – 15:45 | Presentaties

Larger than life in Yukon & Alaska

Hidden Gems in the USA

15:45 – 16:30 | Presentaties

Canada Wanderlust

Chillen op de Antillen

Pauze

16:45 – 17:30

Inspirerende sessie met o.a. presentaties van Texas Travel, Aruba en Jamaica

17:30 – 19:30

Muziek en activiteit inclusief hapjes en drankjes

Certificaat voor alle deelnemers

Aan het einde van de dag ontvangen deelnemers een certificaat van deelname, inclusief beknopte informatie over Noord-Amerika & Caraïben en de Avila Reizen-specialisten.

De Avila Academy – Noord-Amerika en Caraïben editie wordt mede mogelijk gemaakt door Aruba, Travel Texas en Jamaica.

