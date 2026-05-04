Vakantie of op zoek naar je roots in Ghana? Voor veel reizigers blijkt dat verschil kleiner dan gedacht. Wat begint als een reisidee, groeit onderweg vaak uit tot iets persoonlijks. Ghana is geen bestemming die je alleen bezoekt, het is een land dat je op een bepaalde manier binnenlaat.

Wij leerden Ghana jaren geleden kennen, toen we in het noorden van het land woonden en er projecten opzetten om kansarme bewoners te ondersteunen. Het werk bracht ons dicht bij het dagelijks leven en de altijd vriendelijke Ghanezen.

Vrijwilligers die via onze projecten in het land verbleven, wilden na hun inzet méér zien dan alleen hun directe omgeving. Ze wilden begrijpen waar ze waren, het land ervaren, de cultuur proeven. Vanuit die behoeften ontstond een logische volgende stap: het organiseren van rondreizen door Ghana.

Onder veel reizigers, die ook gebruikmaken van onze expertise, zien we ook opvallend veel mensen die geboren zijn in Suriname of op de Antillen. Voor hen voelt Ghana zelden als een willekeurige bestemming. Het is eerder een plek waar iets van hun geschiedenis lijkt te wachten, niet altijd concreet, maar wel voelbaar.

Er zijn reizen die je maakt om nieuwe herinneringen te creëren, en er zijn reizen die je maakt om iets terug te vinden. Rondreizen door Ghana vallen opvallend vaak in die laatste categorie. Voor veel reizigers begint het niet met een bestemming op de kaart, maar met een vraag. Wie waren mijn voorouders? Waar begon hun verhaal?

Een bezoek aan het Ashanti-rijk of de slavenforten aan de kust, in plaatsen als Elmina en Cape Coast, maakt dat gevoel tastbaar. De geschiedenis krijgt daar een gezicht. Wat je eerder misschien alleen uit boeken kende, komt ineens dichtbij. Het zijn plekken die indruk maken, maar ook ruimte geven voor reflectie en verbinding.

En dan zijn er de persoonlijke verhalen die elke reis uniek maken. Mensen die in Ghana zijn geboren en terugkeren naar een land dat hen heeft gevormd. Reizigers die er ooit werkten en opnieuw willen ervaren wat hen destijds raakten. Families die een zoon of dochter opzoeken die er stage loopt of vrijwilligerswerk doen en vrijwilligers die ter plaatse Ghana willen ontdekken. Iedere reis brengt zijn eigen verhaal met zich mee.

Misschien is dat wel het mooiste aan Ghana. Het is een land waar reizen zelden alleen over afstand gaat. Het gaat ook over verbinden.

Yvonne en John van Aalten

Ghana Active

