Holiday Extras is op zoek naar een Partnership Development Manager Benelux (m/v/d).

Functieomschrijving

Als Partnership Development Manager bij Holiday Extras (HX) ben je verantwoordelijk voor het opbouwen van belangrijke partnerschappen voor HX binnen de reisbranche door sterke, langdurige relaties aan te gaan.

Je bent verantwoordelijk voor het beheer en de strategische uitbreiding van ons netwerk van verkooppartners voor onze producten, met name touroperators, OTA’s en reisbureaus.

Je identificeert groei- en ontwikkelingskansen binnen je klantenbestand om het totale verkoopbudget te realiseren en streeft ernaar de prestaties ten opzichte van de belangrijkste KPI’s te overtreffen.

Je vertegenwoordigt HX binnen de reisbranche en draagt onze cultuur en waarden uit.

Je verantwoordelijkheden

Voor al onze verkoopkanalen en partners fungeer je als het belangrijkste aanspreekpunt.

Je bent proactief en stimuleert de verdere ontwikkeling van een toekomstbestendig verkoopmodel.

Je beheert en ondersteunt zelfstandig de projecten die aan jou zijn toegewezen in de Benelux, evenals projecten met onze collega’s in Engeland en Duitsland, en je bent verantwoordelijk voor de uitvoering van deze projecten.

Je onderhoudt nauw contact met belangrijke partners door middel van regelmatige communicatie en verstrekt ook prestatierapporten aan partners om de groei te ondersteunen. Daarbij gebruik je je kennis van de branche, producten, verkoop en marketing om elke partnerschip uit te breiden en verder te ontwikkelen.

Dit omvat ook het rapporteren, evalueren en implementeren van geschikte verkoopmaatregelen om de prestaties te optimaliseren.

Met je passie voor verkoop, je affiniteit met technische integraties en je sterke technische inzicht win je ook nieuwe partnerschappen, ontwikkel je deze continu verder en optimaliseer je commerciële voorwaarden zoals commissies, marketingplannen en online interfaces (bijvoorbeeld API- of white-label-verbindingen). Je creëert en test klant integraties en krijgt daarbij altijd ondersteuning van het team.

Je toont integriteit en bouwt een sterke mate van van vertrouwen op om langdurige, productieve relaties te waarborgen.

Je beschikt over uitstekende professionele presentatie- en communicatievaardigheden en bent in staat om het HX-merk en de HX-cultuur te vertegenwoordigen op branche-evenementen.

Je profiel

Ervaring in de toeristische sector; ervaring met online verkoop en zakelijke verkoop is ook een pré.

Je beschikt over uitstekende netwerkvaardigheden en grijpt elke kans aan om over de activiteiten van Holiday Extras te praten.

Je bent een sterke en ervaren onderhandelaar en beschikt over een uitstekend zakelijk inzicht.

Je hebt sterke analytische vaardigheden en een gedegen begrip van budgetten, KPI’s en omzetprognoses.

Je hebt een open persoonlijkheid, houdt van nieuwe ervaringen en benadert mensen op een proactieve en ontspannen manier.

Doelgericht werken gaat je gemakkelijk af.

Betrouwbaarheid en een zelfstandige, toegewijde manier van werken behoren tot je sterke punten.

Je spreekt vloeiend Nederlands en Engels en hebt een zeer goede schriftelijke en mondelinge beheersing van het Frans.

Je hebt zeer goede kennis van alle gangbare MS Office-programma’s en CRS-systemen, en idealiter ook ervaring met het gebruik van Apple Mac en Salesforce (gewenst).

Bereidheid tot reizen (tot 40%).

Rijbewijs en eigen auto zijn een pré.

Wat je van ons kunt verwachten

Bij ons krijg je de kans om verder te kijken dan je eigen werkterrein, over de afdelingsgrenzen heen te denken en met je suggesties en ideeën bij te dragen aan het optimaliseren van onze werkwijze. Het plezier in de samenwerking en de diversiteit van het team maken deel uit van onze unieke bedrijfscultuur.

Vlakke hiërarchieën en een sterke teamgeest met uitstekende ontwikkelingsmogelijkheden.

Werkapparatuur, waaronder een Mac-laptop en een Apple-smartphone.

Bijdrage aan de bedrijfspensioenregeling.

Vrije dag op je verjaardag.

Het salaris voor deze functie ligt tussen de € 50.000 en € 60.000 bruto per jaar, afhankelijk van ervaring en kwalificaties.

Over ons

Bij Holiday Extras creëren we een werkomgeving waar iedereen zich kan ontplooien, aan zijn of haar carrière kan werken en zijn of haar grenzeloze potentieel kan benutten. Als winnaar van de Sunday Times Best Place to Work 2025 in het Verenigd Koninkrijk zijn we er trots op dat we een scala aan secundaire arbeidsvoorwaarden bieden die zijn ontworpen om je levensstijl en welzijn te verbeteren. Als je ons team komt versterken, zul je je elke dag gesteund en gewaardeerd voelen.

Wij geloven dat vakanties de meest kostbare tijd van het jaar zijn. Daarom ontwikkelen we producten, technologieën en diensten die reizen en vakanties onvergetelijk en leuk maken. Het is onze missie om dé plek te zijn voor al je vakantie-extra’s, met een ongeëvenaarde keuze, waarde en service, waardoor we de gewone reizen van onze klanten omzetten in buitengewoon mooie momenten.

Geïnteresseerd?

We kijken uit naar je volledige sollicitatie, inclusief je salarisverwachtingen en de vroegst mogelijke startdatum. Solliciteer uitsluitend via ons online sollicitatieformulier. Je contactpersonen zijn Bjorn Gianotten (Country Manager Benelux) en Manuel Fosati (People & Culture).