In het recent gepubliceerde jaarverslag van KLM werd een interne verschuiving gemeld: technologiepartner Airtrade is verkocht aan de overkoepelende Air France-KLM Group. Is dit een gedwongen centralisatie vanuit Parijs om de zeggenschap in Amstelveen te minimaliseren? Of juist een strategische meesterzet voor internationale groei? Travelpro sprak met Airtrade-CEO Jeroen Martron over de harde garanties rondom dataveiligheid, de stabiele groeicijfers en de toekomst van de Haarlemse tech-pionier. ‘Dan overtuigen wij ze wel, don’t worry.’

De overdracht van Airtrade Holdings B.V. wordt kort genoemd in de financiële toelichtingen van het KLM-jaarverslag. Hierin staat vermeld dat de aandelen zijn overgedragen aan de holding Air France-KLM S.A.. Tegen ongeveer de waarde van het eigen vermogen (‘equity value’). Martron benadrukt dat het hier gaat om een bewuste, strategische keuze die de positie van het bedrijf juist moet versterken. Dat het bedrijf uit Haarlem stevig in de markt staat, blijkt wel uit de recentste Top 50-cijfers. Airtrade is een gevestigde speler met een 36-jarige geschiedenis en bezet in de ranglijsten de 9e plek in de Top 50 Reisondernemingen en de 7e positie in de Top 33 Reisretail. De consolidator en fulfillment-specialist verwacht over het boekjaar 2025 uit te komen op een bruto-omzet van 209 miljoen euro met 42 FTE’s. Een stijging ten opzichte van de 202 miljoen euro in 2024.

Shared services en schaalgrootte

Op de vraag of de verkoop in feite een gedwongen centralisatie is vanuit Parijs om de zeggenschap van KLM in Amstelveen te minimaliseren, is Martron helder: ‘Dit heeft dus niets te maken met een gedwongen centralisatie, maar een strategische keuze. Daar zijn wij blij mee zijn.’ Voor de dagelijkse bedrijfsvoering in Nederland verandert er operationeel dan ook weinig. Airtrade blijft een zelfstandige Nederlandse B.V. en behoudt uiteraard de vertrouwde aansluitingen bij de ANVR en de SGR. De belangrijkste verandering achter de schermen is de toegang tot de grotere schaal van de holding. Martron: ‘Wij hebben nu net als alle andere dochters toegang tot verschillende shared services zoals cyber security, et cetera.’

Verdere ontwikkeling

Bovendien geeft de solide basis rust om de eigen systemen verder te ontwikkelen. Airtrade heeft naar eigen zeggen een omzetaandeel van 75% in de consolidatormarkt. ‘Veel klanten zijn zelfs vanaf dag één bij ons’, aldus Martron. ‘Dit geeft ons mogelijkheden om ons eigen ERP-platform TravelManager verder door te ontwikkelen. Onze applicatie FareFinder bevat meer vluchtcontent dan welk altro systeem ook. Wij aggregeren acht verschillende aanbieders van vluchtcontent, waaronder Amadeus, Travelport, KLM-NDC direct, Transavia direct, NDC-X, Travelfusion, AER, in één platform. Dit alles gekoppeld aan persoonlijke klantenservice is onovertroffen.’

Onafhankelijkheid

Airtrade profileert zich als een onafhankelijke technologiepartner voor de gehele reisbranche, maar hoe interessant is Airtrade voor airlines nu Airtrade direct eigendom is van de holding Air France-KLM? Hoe wordt er gebruikgemaakt van commerciële data en boekingspatronen? Martron geeft zwart-op-wit de harde garantie dat deze data strikt gescheiden blijft van de commerciële afdelingen van Air France en KLM in Parijs. ‘Ja, natuurlijk gaan wij vertrouwelijk om met alle data. Dit is ons bestaansrecht. Dit is niet anders dan toen KLM Nederland 100% eigenaar was.’ Mochten andere tech-providers deze verkoop aangrijpen om klanten te vertellen dat Airtrade nu volledig in Franse handen is en niet meer onafhankelijk opereert, dan is de CEO niet bezorgd. ‘Dan overtuigen wij ze wel, don’t worry. Volgens mij is het een groot voordeel dat wij bewezen technologie hebben, innoveren, toegang hebben tot ’shared services’ etc.’

Model exporteren en AI-innovatie

De stap naar de holding lijkt tevens de deur te openen naar internationale ambities. Waarom zou de holding immers een Nederlands technologiebedrijf kopen tegen de boekwaarde als het niet de bedoeling is om dit platform groepsbreed uit te rollen? Airtrade is momenteel de drijvende kracht achter de technologie evan KLM Holidays. Martron bevestigt dat de export van dit model wordt onderzocht: ‘Voor Holidays zijn wij uitsluitend leverancier van technologie en leveren fulfilment diensten. Uiteraard gaan wij onderzoeken hoe wij dit model verder kunnen exporteren.’ Of er achter de schermen ook wordt gewerkt aan een terugkeer van KLM Holidays voor de retail, laat Martron aan de airline over. ‘Wat de verdere strategie is, zul je aan KLM moeten vragen. Zij doen de sales en marketing.’ Martron benadrukt dat de verschuiving van Airtrade van KLM naar de Air France-KLM holding in de eerste plaats een strategische herpositionering is. ‘Terwijl de governance verschuift naar de holding in Parijs, blijft de operationele focus en de actieve co-creatie via API-koppelingen met reisagenten en touroperators op de Nederlandse markt ongewijzigd.’