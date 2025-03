Simone Treur (25) is onlangs aangesteld als medewerker Marketing en Communicatie bij de ANVR en gaat samen met Hanita van der Meer de marketing- en communicatie-initiatieven van de brancheorganisatie naar een next level brengen. “Daar hebben we allebei heel veel zin in”, zegt Hanita.



Simone heeft de bacheloropleiding Management & Consumer studies en de Master Tourism, Society, and Environment gedaan aan de Wageningen University & Research. Ze is zojuist afgestudeerd met een extra minor in Sustainable Business and Innovation. Tijdens haar studie was Simone actief in een pr-commissie, zorgde voor de marketing en communicatie van duurzaamheidsprojecten, organiseerde mede een aantal evenementen, en ze onderhield een tijd lang de social mediakanalen van de studievereniging.



Hanita: “Wil je Simone ontmoeten? Dat kan! Ze zal de komende maanden bij heel veel events in de reisbranche aanwezig zijn, en we gaan uiteraard ook samen op ledenbezoeken.”



Foto: Hanita van der Meer en Simone Treur