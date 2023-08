Oviedo, de hoofdstad van het Noord-Spaanse Asturië, is van 16 tot 19 november dit jaar de uitvalsbasis van het ANVR-Congres. Hier zijn ook de twee congreshotels te vinden. De hoogste tijd voor een update.



Dat het ANVR-Congres dit jaar neerstrijkt in het relatief onbekende Asturië in het noordwesten van Spanje geeft het jaarlijkse evenement een extra dimensie. Er valt veel te ontdekken in deze regio, die door de Spanjaarden zelf wordt aangeduid als Asturias.



Het 225.000 inwoners tellende Oviedo is de hoofdstad van Asturias. Het is een stad met een rijke geschiedenis die teruggaat tot de prehistorie. In het centrum van Oviedo zijn de twee congreshotels te vinden. De congresgangers kunnen kiezen. De keuze bestaat uit het Barcelo hotel Oviedo Cervantes (‘Avant-garde, luxe en moderniteit in het centrum van een veelzijdige stad.’) en het Eurostars hotel de la Reconquista (‘Misschien wel een van de meest traditionele hoteletablissementen in Spanje, met veel grandeur en historie.’). Het zijn beide vijfsterren hotels. Het congresgedeelte vindt plaats in het Reconquista, maar het Barcelo hotel ligt op slechts 3 minuten lopen daar vandaan.



De kathedraal van Oviedo is een van de beeldbepalende gebouwen in het centrum. Het bouwwerk dateert uit de 9-de eeuw en staat bekend om zijn gotische en barokke architectuur. Andere belangrijke blikvangers zijn de kerken van San Julián de los Prados en San Miguel de Lillo.



Op het gebied van gezelligheid heeft Oviedo veel te bieden. Kenners spreken van een levendige en bruisende sfeer. De smalle straatjes in het historische centrum van de stad, de pleinen en autovrije zones maken het centrum tot een perfecte plek om te wandelen en van de sfeer te genieten. Er zijn volop cafés, restaurants en ciderhuizen waar bezoekers lokale gerechten kunnen proberen, al dan niet met een glas traditionele Asturische cider.



Nu we er toch zijn; een paar tips voor de vrije uurtjes.

In het centrum van Oviedo ligt de Plaza del Fontan, een rechthoekig plein omgeven door arcaden waar restaurants en zogeheten sidrerías (ciderhuizen) zijn gevestigd. Het blauw geverfde ciderhuis Casa Ramón is het enige originele gebouw. Naast het plein is de overdekte markt El Fontán te vinden.

Aan het plein met de kathedraal is het Museo de Bellas Artes de Asturias te vinden. De collectie van het museum is ondergebracht in drie oude gebouwen. Er zijn werken te zien van Spaanse en Vlaamse schilders, onder wie Francisco Goya, El Greco en Pablo Picasso.

Campo de San Francisco is een stadspark in het centrum van de stad.



Waar en wanneer

Het ANVR-Congres in Asturias vindt plaats van 16 tot en met 19 november. De congresvlucht wordt verzorgd door Transavia. Vueling vliegt het hele jaar door twee keer per week op deze regio. Meer details zijn te vinden op anvrcongres2023.nl.



Foto: De Plaza del Fontan in Oviedo (Foto Shutterstock).