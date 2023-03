ANVR en Schiphol ‘Travel BBQ’ terug op 22 juni

Deel dit artikel

ANVR en Amsterdam Airport Schiphol houden dit jaar weer de welbekende ‘Travel BBQ @ the Beach’. Op donderdag 22 juni wordt het event gehouden bij Beachclub Bloomingdale in Bloemendaal.

Vorig jaar werd het event geannuleerd vanwege de problemen met de aanhoudende drukte in combinatie met personeelstekorten op Schiphol. Beide partijen vonden het toen een verkeerde timing om het glas met elkaar te heffen.

Frank Oostdam, directeur ANVR: “We merken dat alles weer volledig normaal is, zonder restricties. Met als groot pluspunt hybride werken dat we hebben overgehouden vanuit de corona periode. Het is fantastisch dat we met dit informele netwerkmoment weer de start van een mooie zomer kunnen gaan vieren.”

De persoonlijke uitnodiging voor het event ontvangen directies en management van reisondernemingen en luchtvaartmaatschappijen eind april persoonlijk in de mail.

Auteur Dylan Cinjee