ANVR positief over berichtgeving vanuit Schiphol

De ANVR is positief over de berichtgeving vanuit Schiphol dat het vertrouwen geeft aan reizigers voor het boeken van vliegvakanties. Daarbij plaatst de ANVR de kanttekening dat er nog veel werk verzet moet worden met de partners (Team Schiphol zoals zij dat zelf noemen) om ook de piekmomenten goed op te kunnen vangen.

Die samenwerking is volgens de ANVR dit keer tijdig in werking gezet en de overleggen met alle partners zijn structureel en constructief. Schiphol heeft laten weten dat er weer meer reizen mogelijk zijn in de meivakantie en dat het de resterende knelpunten samen met de sector aan wil pakken. ANVR: “Schiphol heeft de afgelopen maanden vooral veel aandacht gehad voor het werven van nieuwe collega’s om tot een acceptabele werkdruk te komen. Dit is voor ons belangrijk omdat dit resulteert in een goede reiservaring voor de consument en daar zijn al onze leden bij gebaat.”

Besluit

“Samen met de luchtvaartmaatschappijen wordt nu gekeken hoe ook de afhandeling met de diverse afhandelingsbedrijven kan worden verbeterd om lange wachtrijen en vertragingen in de afhandeling te voorkomen. Het besluit over de definitieve capaciteit voor de meivakantie wordt half februari genomen. Elk volgend ijkmoment zal nieuwe stappen moeten laten zien en de voortgang moeten blijven tonen maar de ANVR gaat er vanuit dat dit betekent dat de beelden van de lange wachtrijen zoals in 2022, niet terugkomen.”

Author Dylan Cinjee