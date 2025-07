De ANVR heeft de early bird-korting voor het ANVR-congres met twee weken verlengd. Gunay Uslu, CEO van Corendon, is als eerste spreker bekendgemaakt.

Inmiddels hebben ruim 135 branchegenoten zich aangemeld voor het congres, dat van 13 tot en met 16 november dit jaar wordt gehouden in Rabat (Marokko).

Speciaal voor de snelle beslissers is de inschrijving met het early bird-tarief met twee weken verlengd tot en met vrijdag 11 juli. ‘Een mooie kans voor wie zich nog wil verzekeren van een plek tegen een voordeliger tarief’, zegt de ANVR.

Gunay Uslu is als eerste spreker bekendgemaakt. Zij zal optreden in een College Tour-setting, waarbij het publiek vragen kan stellen.

‘Een unieke kans om haar visie te horen op ondernemerschap, diversiteit, de toekomst van reizen én haar eigen persoonlijke reis van cultuurhistoricus naar staatssecretaris en naar topvrouw in de reissector.’

Het ANVR Congres staat ook dit jaar weer garant voor een inhoudelijk sterk programma, zegt de ANVR. ‘Met ruimte voor connectie, ontmoeting, inspiratie en de nodige verrassingen. Rabat, als locatie, biedt daar een prachtig decor voor, met haar mix van Arabische charme, Franse flair en moderne dynamiek.’

Inschrijven voor het congres kan via www.anvrcongres2025.nl.