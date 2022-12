Avila Beach Hotel komt met levendige AR-art

Deel dit artikel

Avila Beach Hotel op Curaçao heeft een van de kunstwerken, die in en om het hotel te bewonderen zijn, omgetoverd tot AR-art (Augumented Reality). Hierdoor komt het kunstwerk als ware tot leven.

Als je van kunst houdt, zal je zeker dol zijn op de interactieve kunstwerken én helemaal van AR-art. Neem plaats op de bank met kleurrijke tropische achtergrond. Laat jouw gedachten rustig afdwalen in de beeldschone kleine vissersboot die je bij de pier vindt en ontmoet Shon Ia op het Grande Terrace. Blik met haar in de helderblauwe lucht en de Caribische Zee; ze zal zeker van je gezelschap en camera houden, want ze staat altijd klaar om te poseren. Voeg rekwisieten naar wens toe om er een unieke selfie van te maken.

Author Sharon Evers