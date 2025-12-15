Avila Reizen heeft de eerste fam trip-bestemming voor 2026 bekendgemaakt. In november 2026 krijgt een selecte groep reisagenten de mogelijkheid mee te reizen naar Brazilië, met een programma dat zowel de dynamiek van Rio de Janeiro als de indrukwekkende natuur van de Pantanal omvat.

Een van de hoogtepunten van de fam trip is een verblijf in de exclusieve Caiman Lodge, gelegen in een uitgestrekt privéreservaat in de Braziliaanse Pantanal. Deze luxe lodge biedt reisprofessionals de kans om de regio van dichtbij te ervaren, met dagelijkse activiteiten zoals safaritochten, kanotochten en begeleide wandelingen onder leiding van ervaren gidsen. De focus ligt op ecotoerisme en natuurbehoud, waarbij de uitzonderlijke biodiversiteit van dit unieke gebied centraal staat.

Met deze fam trip wil Avila Reizen reisagenten niet alleen inspireren, maar hen ook inhoudelijke kennis laten opdoen over Brazilië als bestemming, zodat zij hun klanten nog beter kunnen adviseren. Reisagenten die interesse hebben om in november 2026 mee te gaan naar Brazilië, wordt aangeraden de nieuwsbrieven van Avila Reizen goed in de gaten te houden. Binnenkort volgt meer informatie over deze en andere fam trips voor 2026.