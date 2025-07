Een bijzonder vakantieadres van tv is nu beschikbaar. De B&B van Petra, bekend uit het nieuwe seizoen van het populaire RTL 4-programma, is nu te boeken via By June. Petras Estate ligt op het Griekse eiland Lesbos en bestaat uit drie charmante villa’s vlak bij zee. Petra is te zien in het nieuwe seizoen van B&B Vol Liefde, dat vandaag (maandag 14 juli) start.

Petra verruilde jaren geleden Amsterdam voor het rustige Lesbos. In het dorpje Skala Eressos runt zij drie vrijstaande villa’s, elk met een eigen dompelbad, veel privacy en een inrichting in de stijl van het eiland. Strand, taverna’s en het dorpsplein liggen op loopafstand.

Kleinschalig

“Petras Estate sluit perfect aan bij het aanbod van By June: kleinschalig, persoonlijk en weg van de drukte. Gasten verblijven hier in een karaktervolle omgeving die rust en ruimte biedt. Dankzij de inbegrepen vlucht en huurauto in het By June-pakket is het bovendien eenvoudig om het eiland op eigen tempo te verkennen”, aldus de reisorganisatie.

B&B Vol Liefde is vanaf maandag 14 juli negen weken lang te zien op RTL 4 en Videoland, elke maandag tot en met donderdag om 20.30 uur.