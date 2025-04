Hart voor Den Haag heeft een spoeddebat aangevraagd over het Haagse verbod op reclames voor onder meer vliegreizen, cruisereizen en auto’s. De partij kondigt aan in de eerstvolgende raadsvergadering een motie in te dienen om het omstreden reclameverbod terug te draaien.

De grootste partij in de Haagse gemeenteraad hekelt het beleid als juridisch wankel, economisch schadelijk en ideologisch gemotiveerd.

Waar stopt het?

“Dit betuttelcollege is volledig de weg kwijt”, stellen fractievoorzitter Richard de Mos en raadslid Ralf Sluijs in een gezamenlijke reactie. “Het aanwakkeren van anti-vliegsentiment schaadt de economie én de Haagse werkgelegenheid. Bovendien is dit verbod een onaanvaardbare aantasting van de vrijheid van ondernemerschap en meningsuiting. Reclame moet worden toegestaan voor alles wat legaal is – of dat nu een vliegreis, een hamburger of een auto op benzine is. Dat nu zelfs de reisbranche naar de rechter stapt, laat zien hoe ver de gemeente haar boekje te buiten gaat. Dit verbod is juridisch onhoudbaar en moreel betweterig. Vandaag zijn het vliegvakanties, morgen vlees, en overmorgen je eigen auto. Waar stopt het?”

Tegenstrijdig

Hart voor Den Haag wijst ook op de merkwaardige tegenstrijdigheid in het gemeentebeleid: terwijl het reclameverbod vliegreizen moet ‘ontmoedigen’, onderzoekt het stadsbestuur tegelijkertijd hoe het meer toeristen uit Noord-Amerika en Azië kan aantrekken – die vrijwel allemaal per vliegtuig komen. “Dat is meten met twee maten en toont hoe wereldvreemd dit beleid is,” aldus De Mos en Sluijs. “Wij roepen het college op om de ideologische oogkleppen af te zetten. In de eerstvolgende raadsvergadering dienen wij een motie in om dit betuttelende reclameverbod direct terug te draaien. Laat ondernemers gewoon ondernemen en stop met symboolpolitiek.”