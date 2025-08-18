Tourism Corporation Bonaire (TCB) heeft voorlopige toerismegegevens gedeeld voor juli 2025. Hieruit blijkt dat Bonaire 16.653 verblijfsbezoekers heeft ontvangen. Dit is een stijging van 16,3% ten opzichte van juli 2024, toen er 14.320 bezoekers arriveerden.

Bezoekers uit Nederland vormden de grootste groep, goed voor 46,3% van het totale aantal bezoekers, met 7.710 bezoekers. Bezoekers uit de Verenigde Staten waren de op één na grootste groep, goed voor 27,4% van het totale aantal bezoekers, met 4.565 bezoekers.

Andere landen

In totaal hebben 2131 (12,8%) bezoekers uit Curaçao het eiland bezocht, gevolgd door België met 362 (2,2%) bezoekers, Aruba met 278 (1,7%) bezoekers, Zwitserland met 196 (1,2%) bezoekers, Duitsland met 174 (1%) bezoekers, Canada met 163 (1%) bezoekers, Colombia met 149 (0,9%) bezoekers, Brazilië met 119 (0,7%) bezoekers en het Verenigd Koninkrijk met 76 (0,5%) bezoekers.

Duiken

De meeste bezoekers uit de Verenigde Staten reisden alleen, gevolgd door de bezoekers die met een partner reisden. De meesten kwamen voor vakantie (50,2%) en duiken (35,4%). De meerderheid verbleef in een hotel (52%), een villa (12,4%), een eigen woning (7,2%), een appartement (6,5%) of bij een familielid (4,3%). De Amerikaanse bezoekers kwamen voornamelijk uit New York, Florida, Texas, Pennsylvania en California. Uit de leeftijdsverdeling bleek dat reizigers van 45 tot 54 jaar 20,2% van de bezoekers vertegenwoordigden, terwijl de reizigers van 55 tot 64 jaar 18,6% van het totaal uitmaakten.

Nederlanders met kinderen

De meeste Nederlandse bezoekers reisden met kinderen, gevolgd door degenen die alleen reisden. De meeste bezoekers kwamen voor vakantie (75%) en om vrienden en familie te bezoeken (8%). De meeste bezoekers verbleven in een hotel (44%), gevolgd door een appartement (14,8%), bij een familielid (10,9%), een villa (9,1%) en een eigen woning (6%). De meeste Nederlandse bezoekers kwamen uit Noord-Holland, Zuid-Holland, Noord-Brabant, Gelderland en Utrecht, waarbij de leeftijdsgroep van 45 tot 54 jaar (20,6%) en de leeftijdsgroep van 18 tot 24 jaar (16,6%) de grootste segmenten vormden.