Het Vakantie Festival, dat plaatsvindt van 5 t/m 7 februari 2026 in de Brabanthallen in ’s-Hertogenbosch, mag een nieuwe en bijzondere deelnemer verwelkomen: Brussels Airport. Met haar brede netwerk aan bestemmingen en sterke focus op beleving en gemak, past de luchthaven perfect binnen de filosofie van het festival.

Jessica Lukyamuzi (Market Development Manager bij Brussels Airport) ziet de deelname als een logische stap: “Brussels Airport is veel meer dan een vertrek- of aankomstpunt; het is de start van de reisbeleving. Tijdens het Vakantie Festival willen we bezoekers laten zien hoe ons netwerk en onze services bijdragen aan een soepele en inspirerende reiservaring. Het is een prachtige kans om reizigers direct te ontmoeten en samen hun volgende vakantie te plannen.”

Reiservaring

T.J. van Apeldoorn (mede-oprichter van het Vakantie Festival) sluit zich hierbij aan: “We willen een festival neerzetten waar de hele reiservaring centraal staat. Dat een internationale hub als Brussels Airport zich bij ons aansluit, onderstreept dat we een platform bouwen dat voor de hele reisbranche interessant is. Voor onze bezoekers betekent dit nog meer inspiratie en praktische informatie.”

Verhaal

Frits Kuijper (mede-oprichter van het Vakantie Festival) benadrukt de waarde van hun deelname: “Met Brussels Airport voegen we een speler toe die reizen letterlijk mogelijk maakt. Hun aanwezigheid verbreedt ons verhaal: het gaat niet alleen om de bestemming, maar ook om de reis ernaartoe. Dat maakt het festival completer en relevanter voor bezoekers.”

Vakantie Festival

Het Vakantie Festival vindt plaats van 5 t/m 7 februari 2026 en brengt bestemmingen, reisorganisaties en travel lifestyle-merken samen in een inspirerende festivalsfeer vol beleving, advies en entertainment. Benieuwd naar de mogelijkheden om deel te nemen? Kijk op https://vakantiefestival.com/info of neem contact op met het team via sales@vakantiefestival.com / 085 486 85 41.