De één studeerde tourism management en de ander journalistiek, ze vullen elkaar dus perfect aan… ook in de Travelpro’s Podcast.

In de vijfde aflevering, die ze als een lustrum beschouwen, vertellen Dylan Cinjee en Sharon Evers hoe zij in de reisbranche/Travelpro terecht zijn gekomen en over de bijzondere reizen die zij voor hun werk hebben mogen maken, maar ook over de salarisverhoging voor de reissector, het vrij nieuwe Corendon-concept By June, VIP-behandelingen op reis en de vakantiebestemmingen in GTST, Wie is de Mol?, Het perfecte plaatje en de Meilandjes…

Heb je vragen of opmerkingen over de podcast, laat het dan weten via ⁠podcast@travelpro.nl⁠