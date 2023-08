Het Calamiteitenfonds heeft op 14 augustus 2023 naar aanleiding van de bosbranden op Hawaii, Verenigde Staten een calamiteit en uitkeringsvatbare situatie vastgesteld met ingang van 9 augustus 2023.

De calamiteitencommissie de volgende besluiten genomen: Vaststelling van een calamiteit (op basis van een natuurramp) op 9 augustus 2023 voor die eilanden van Hawaii die werden getroffen door bosbranden. Het betreft in elk geval de eilanden Maui en Big Island. Vaststelling van een uitkeringsvatbare situatie met ingang van 9 augustus 2023 voor die plaatsen op Hawaii, Verenigde Staten waar deelnemers als gevolg van deze calamiteit en de hierdoor aangetaste infrastructuur, en/of gevaar voor de consument, hun verplichtingen uit de gesloten overeenkomst in redelijkheid niet konden nakomen. Aan de hand van de feitelijke situatie zoals deze telkens door de betrokken deelnemende reisorganisatoren wordt gegeven zal door het bureau van het Calamiteitenfonds worden vastgesteld of, en zo ja waar en tot wanneer sprake was van een uitkeringsvatbare situatie.

Calamiteitenfonds

Deelnemers kunnen voor boekingen naar de getroffen gebieden op Hawaii die op 9 augustus 2023 al waren aangevangen en die als gevolg van de natuurramp niet volgens plan konden worden uitgevoerd de meerkosten van de noodzakelijke reisaanpassingen bij het Calamiteitenfonds claimen. De waarde van de niet geleverde reisonderdelen kan met de uitkering van het fonds worden verrekend.

Lees het volledige bericht met uitvoeringsinstructie op de website van het calamiteitenfonds of bij de landeninformatie van Hawaii bij het onderwerp ‘Calamiteitenfonds’.