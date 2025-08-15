Het secretariaat van het Calamiteitenfonds heeft namens de Calamiteitencommissie een calamiteit op 11 augustus 2025 en een uitkeringsvatbare situatie vanaf 11 augustus 2025 vastgesteld voor overstromingen in Kaapverdië, met name op de eilanden Sao Vicente, Santo Antao en Sao Nicolau, als gevolg van tropische storm Erin.

Een deelnemer heeft reisaanpassingen gemaakt nadat verschillende bestemmingen onbereikbaar waren geworden als gevolg van de tropische storm. Deze deelnemer wordt geïnformeerd door het Calamiteitenfonds over het feit dat hij een claim kan indienen, onder vermelding van een aan de claim toegekend dossiernummer.

Andere reisorganisatoren die met reisaanpassingen te maken hebben gehad als gevolg van de calamiteit op Kaapverdië, wordt geadviseerd contact op te nemen met het Calamiteitenfonds.



