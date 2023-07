Begin dit jaar heeft de European Camping Group (ECG) Vacanceselect overgenomen. De accommodaties van Vacanceselect zullen vanaf seizoen 2024 opgaan in Homair en Eurocamp (de touroperatormerken van ECG).

Camping Vision neemt de naam Vacanceselect over en herpositioneert het bekende merk in een nog breder vakantieplatform en zal het in veel Europese landen lanceren. Naast de meer dan 1.000 hoogwaardige 4- en 5-sterrencampings zal er een divers aanbod van vakantieparken en familieresorts worden toegevoegd. Hiermee zet Camping Vision een grote stap in haar ambitie om de meest uitgebreide aanbieder van familievakanties in Europa te worden.

Toevoeging

Met de toevoeging van de nieuwe merknaam Vacanceselect, naast de merken Allcamps, LuxCamp, Danish Danskbilferie en Friferie, creëert Camping Vision een extra distributieplatform voor de aangesloten campings en touroperators in meer dan zestien landen. Vacanceselect wordt volledig geïntegreerd in de systemen en werkwijze van Camping Vision. Partners krijgen dus het hele jaar door verkoopondersteuning en een grote kans om de bezettingsgraad te optimaliseren. Daarnaast kunnen zij ook rekenen op de betalingsvoorwaarden van Camping Vision en het persoonlijke contact met de contractbeheerders.

Vertrouwen

“Door Vacanceselect te integreren in de systemen en werkwijze van Camping Vision profiteren ook consumenten van deze verandering. Zij kunnen nog meer Europese vakantieaccommodaties eenvoudig en gemakkelijk boeken. Naast campings werkt Camping Vision nu ook samen met vakantieparken en familieresorts. Bovendien kunnen consumenten vertrouwen op de ijzersterke klantenservice van Camping Vision. Reviews en klachten worden behandeld door het eigen aftersalesteam van Camping Vision”, laat de organisatie weten.