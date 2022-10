Canada heft alle coronamaatregelen op

Deel dit artikel

De Canadese regering heft met ingang van 1 oktober alle coronamaatregelen op. Bij aankomst is het niet langer nodig een vaccinatiebewijs te laten zien en het gebruik van de ArriveCAN-app is niet langer verplicht.

Daarnaast vervalt de mondkapjesplicht op luchthavens en aan boord van vliegtuigen.

Wat heeft Canada onder meer de bieden? Een greep:

Skigebied Marmot Basin: ruimte, rust en poedersneeuw

De Canadese Rocky Mountains staan bekend om de verse poedersneeuw. Dit geldt zeker ook voor skigebied Marmot Basin in Jasper National Park. Marmot Basin ligt tussen een paar van de hoogste toppen van de Rocky Mountains, hierdoor is de sneeuw van hoge kwaliteit. Het skigebied telt 91 pistes van alle niveaus. Daarnaast zijn er veel mogelijkheden om off-piste te skiën. Belangrijke voordelen van Marmot Basin zijn de ruimte en rust. Door de uitgestrektheid ervaar je weinig drukte en bij de skiliften staan vrijwel nooit rijen. En dan hebben we het nog niet eens gehad over de adembenemende uitzichten op de Rocky Mountains.

Jasper National Park: onvergetelijke winteravonturen

Winter in Edmonton en Jasper is zo veel meer dan alleen skiën en snowboarden. De besneeuwde bergtoppen, kristalheldere bevroren meren en met ijs bedekte kloven nodigen uit tot de mooiste avonturen. Een leuke en actieve manier om de natuur te ontdekken is een tocht met een gehuurde fatbike. Als je van schaatsen houdt, kun je het blauwe ijs van Lake Mildred trotseren. Wat ons betreft is Maligne Canyon het ultieme hoogtepunt in Jasper National Park. De bevroren watervallen nodigen uit tot een spectaculaire ijswandeling. Zoek je het liever hogerop? Dan is ijsklimmen de activiteit die je niet mag overslaan.

Edmonton: stadsnatuur en winterse festivals

De River Valley in Edmonton is het grootste stedelijke natuurgebied van Noord-Amerika en nodigt in de winter uit tot de mooiste belevenissen. Met meer dan 150 kilometer aan wandelpaden is er ook te voet geen gebrek aan avontuur. Ligt er toch te veel sneeuw? Bind je sneeuwschoenen onder en ga op sneeuwschoenwandeling. Een andere leuke manier om de River Valley te ontdekken is op een Segway. Edmonton staat bekend als festivalhoofdstad van Canada en je kunt je avonturen in de natuur dus perfect combineren met een van de sfeervolle festivals. De grote trots van de stad is het NHL ijshockeyteam: Edmonton Oilers. Het is erg leuk om eens een wedstrijd bij te wonen in de gloednieuwe Rogers Place in het ICE District en te juichen voor het thuisteam!

Reizen naar Edmonton en Jasper National Park

De meest comfortabele manier om naar het westen van Canada te reizen is met KLM. Je vliegt dan namelijk rechtstreeks in 8,5 uur naar Edmonton International Airport. Wist je trouwens dat dit de kortste vlucht is vanuit Nederland naar West-Canada?

Author Sharon Evers