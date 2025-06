Het Vakantie Festival, dat in het voorjaar van 2026 plaatsvindt in de Brabanthallen in ’s-Hertogenbosch, verwelkomt opnieuw een toonaangevende naam uit de cruisebranche: Celebrity Cruises doet mee aan de eerste editie van het event. De premium cruisemaatschappij wordt in Nederland vertegenwoordigd door AMCA.

Wendy Rood, vertegenwoordiger van Celebrity Cruises namens AMCA, benadrukt het belang van het festival: “Celebrity Cruises richt zich op reizigers die luxe, design en verfijning zoeken in hun vakantie. Het Vakantie Festival biedt een ideale gelegenheid om deze doelgroep persoonlijk te ontmoeten en te inspireren. We willen laten zien dat cruisen stijlvol, comfortabel en verrassend veelzijdig is.”

Perfect

Celebrity Cruises staat bekend om haar moderne vloot, hoogwaardige gastronomie en aandacht voor service en duurzaamheid. Met haar deelname wil de rederij laten zien dat een cruise een eigentijdse, luxueuze én toegankelijke manier van reizen is. T.J. van Apeldoorn, mede-oprichter van het Vakantie Festival, is blij met deze uitbreiding: ”Dat zowel Royal Caribbean als Celebrity Cruises deelnemen, is voor ons een bevestiging dat het festival breed wordt gedragen, van avontuurlijke tot premium reisconcepten. Celebrity brengt een elegante, moderne stijl die perfect past bij de verwachtingen van de hedendaagse reiziger.”

Hoogwaardige cruisebeleving

Ook mede-oprichter Frits Kuijper ziet in Celebrity Cruises een waardevolle toevoeging: ”Met Celebrity Cruises voegen we een merk toe dat staat voor hoogwaardige cruisebeleving. Voor bezoekers die zoeken naar comfort, luxe en nieuwe ervaringen is dit een perfecte kennismaking. We zijn trots op deze samenwerking.”

Vakantie Festival

Het Vakantie Festival vindt plaats in het voorjaar van 2026 en brengt reismerken, bestemmingen en consumenten samen in een inspirerende festivalomgeving vol advies, beleving en entertainment. Benieuwd naar de mogelijkheden om deel te nemen aan het Vakantie Festival? Ga naar https://vakantiefestival.com/info/ en we nemen contact met je op!