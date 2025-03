Center Parcs opent haar eerste vakantiepark in Scandinavië in het Deense Nordborg, een kustplaats op het eiland Als. Dit nieuwe park, met 440 luxe cottages aan de Oostzee, is gericht op vakantiegangers die rust, natuur en avontuur zoeken, en is gunstig gelegen op ongeveer zeven uur rijden van Utrecht.



Denemarken is een populaire vakantiebestemming voor Nederlanders, en Center Parcs breidt hiermee haar aanbod buiten de Benelux, Duitsland en Frankrijk uit. Nordborg biedt diverse activiteiten zoals wandelen, fietsen, en watersport, en het park ligt dicht bij het strand en andere attracties, waardoor het een aantrekkelijke bestemming is voor een ontspannen verblijf midden in de natuur.

Center Parcs Nordborg – op slechts zeven uur rijden vanaf Utrecht – is hierop geen uitzondering. Samen met familie en vrienden kun je er genieten van een heerlijk en onbezorgd verblijf middenin de natuur. Deze zomer opent Center Parcs de deuren van het nieuwe vakantiepark. Gasten kunnen vanaf nu een verblijf boeken voor de periode vanaf 4 juli.

Center Parcs heeft al 29 vakantieparken in Nederland, België, Duitsland en Frankrijk en breidt dit aanbod nu uit met haar eerste park in Scandinavië. “Center Parcs is al ruim vijftig jaar dé plek voor heerlijke vakanties met familie en vrienden middenin de natuur. In de afgelopen jaren was dit aanbod vooral gericht op Nederland, België, Frankrijk en Duitsland. Nordborg – gelegen aan de Baltische kust van Jutland nabij de Duits-Deense grens – is de ideale plek voor ons eerste park in Scandinavië, dat voor Nederlanders een geliefde vakantiebestemming is. Zo hebben Nederlandse toeristen in 2024 ruim 1,8 miljoen overnachtingen in Denemarken geboekt. Hiermee is Nederland, na Duitsland, de op één na grootste buitenlandse markt voor toerisme in Denemarken”, zegt Olivier Garaïalde, CEO van Center Parcs Europe. “Naast bezoekers uit Nederland en Duitsland – zo wordt 57 procent van de buitenlandse verblijven geboekt door Duitsers – kunnen gasten uit Noorwegen en Zweden hier genieten van een heerlijke vakantie. Wij geloven dan ook dat dit park een verrijking is in dit mooie kustgebied aan de Oostzee.”

Comfortabele cottages met drie luxe-niveaus

In Center Parcs Nordborg zijn typisch Deense elementen zichtbaar in de architectuur van het park en het design van de cottages. Tot de zomer worden 440 luxe cottages, opgetrokken in Scandinavische stijl, gerealiseerd voor twee tot acht personen. Alle cottages hebben een unieke ligging, met een panoramisch uitzicht op de Baltische Zee. Gasten kunnen kiezen voor Comfort, Premium en VIP-cottages met een eigen terras dat uitzicht biedt op de omringende natuur en een heerlijke sauna. Ook in het vakantiepark zelf is van alles te zien en beleven. De Market Dome biedt ruimte aan restaurants, een supermarkt en allerlei activiteiten op het gebied van fun en entertainment. De avontuurlijke waterwereld in de Aqua Mundo biedt ruimte aan spectaculaire glijbanen en waterattracties, zoals het Water Playhouse, een wildwaterbaan en glijbaantoren met glijbanen als de Aqua Racer, Duo Racer en Speedslide. Verder biedt Center Parcs Nordborg keuze uit een gevarieerd aanbod van allerlei leuke en sportieve in- en outdoor activiteiten.



Zorg voor mens en natuurIn Center Parcs Nordborg is sprake van een duurzaam vakantieconcept, waarbij de cottages en alle voorzieningen een minimale milieu-impact hebben en het energieverbruik en de CO2-uitstoot tot een minimum worden beperkt. Zo is sprake van een duurzame warmtevoorziening en is het vakantiepark aangesloten op een warmtenet dat gebruikmaakt van warmtepompen en biomassa. Ook worden systemen ingezet om regenwater op te vangen en hergebruiken om lokale waterbronnen te beschermen. Met al deze voorzieningen voldoet Center Parcs Nordborg aan ISO- en Green Key-normen en is het park vrijwel CO2-neutraal.