Center Parcs opent op 20 juni 2025 een nieuw vakantiepark in Denemarken. Het nieuwe park, Nordborg Resort, ligt op het eiland Als in het zuiden van het land en wordt het eerste Center Parcs-resort in Scandinavië.

De bouw van het park begon in 2022, tien jaar nadat het idee voor het project ontstond. Nordborg Resort ligt aan de oever van de Oostzee en is ontwikkeld met aandacht voor de natuurlijke omgeving en duurzaamheid. Center Parcs streeft naar een DGNB Gold-certificering, een internationale standaard voor duurzaam bouwen.

Het park beschikt onder meer over een zwemparadijs (Aqua Mundo), een kinderboerderij, een outdoor activity center en een overdekte Market Dome met horeca, winkels en recreatie. Een opvallend element is de 140 meter lange zwemsteiger die uitkomt in de Kleine Belt. Nordborg Resort verwacht jaarlijks circa 450.000 overnachtingen en 25.000 dagbezoekers te ontvangen. Daarmee voorziet het park in een impuls voor het toerisme en de werkgelegenheid in de regio Nordals.