Charles Witlox (Charlie’s Travels) overleden

‘Tot onze grote spijt, met veel onbegrip en onmacht moeten wij bekend maken dat Charles Witlox op 29 december 2022 is komen te overlijden’, dat meldt Charlie’s Travels op haar website.

In een memoriam meldt Charlie’s Travels:

Charles, voor velen bekend als Charlie, was de vader van ons bedrijf Charlie’s Travels. Velen kennen hem als de avonturier die op zijn motor Afrika doorkruiste om nieuwe plekken te ontdekken voor al zijn toekomstige klanten. Op zoek naar het off the beaten track avontuur, echte connectie maken met de lokale bevolking, zodat zij, de klanten, eens het echte Afrika konden zien, het Afrika zoals hij het kende. Niet zoals de media het allendag voorschotelde. Charles was een voorbeeld voor ons, een icoon.

Helaas hebben wij op 29 december jongstleden afscheid van hem moeten nemen. Dit raakt ons hard en diep. Een wond die niet snel helen zal. Maar zijn legacy zal voortleven, zijn doel en zijn missie zetten wij als Charlie’s Travels voort. Om zijn droom, zijn missie te verwezenlijken.

Bedankt, Charles.

Charlie’s Travels werd op 2 februari 2014 opgericht en omschrijft zichzelf als een reisbureau gespecialiseerd in tailor-made, off the beaten track reizen door heel Oost-Afrika.

“Op de brommer reisde ik twee jaar rond door Oost-Afrika: Kenia, Oeganda, Rwanda, Tanzania en Ethiopië. Ik leerde de landen goed kennen, maakte vrienden, ging samenwerkingen aan en zette nieuwe off the beaten track routes uit die mensen het echte Afrika lieten zien. On the road, vanaf mijn laptop!”, zo omschreef Charles de ontstaansgeschiedenis van het reisbedrijf.

Charlie’s Travels werd op 18 mei 2021 door de rechtbank te Amsterdam failliet verklaard, maar Charles liet destijds in gesprek met Travelpro weten dat er een doorstart was gerealiseerd. “We konden de coronacrisis niet de kop bieden, maar gelukkig zijn we alweer doorgestart.”

Charlie’s Travels meldt dat de organisatie doorgaat. ‘Dit is wat Charles gewild had. Dus je kan gewoon je reis boeken, voortzetten en beleven via Charlie’s Travels. Gewoon, zoals je altijd van ons gewend bent.’

Author Arjen Lutgendorff