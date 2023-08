Chris Knaap gaat vanaf 1 oktober aan de slag bij de ANVR als beleidsmedewerker. Hij gaat zich onder meer bezighouden met duurzaamheid, consumentenzaken en arbeidszaken en een aantal platforms binnen de vereniging ondersteunen. Chris werkt nu nog bij Ripstar, een touroperator gespecialiseerd in met name surfreizen.

​”In de afgelopen jaren hebben we – mede vanwege de gevolgen van Covid19 – de werkzaamheden van de ANVR met een steeds kleinere groep collega’s moeten doen. Het is fijn dat er nu de mogelijkheid is om ons team weer met een nieuwe collega uit te breiden. Met de ontwikkeling van de nieuwe visie op duurzaamheid, de komst van een aangepaste richtlijn pakketreizen en de noodzakelijke modernisering van het arbeidsvoorwaardenpakket in de reisbranche, kunnen we op die dossiers zeker de kwaliteiten van Chris gebruiken. Daarnaast gaat hij helpen met de ondersteuning van een aantal van de platforms binnen de ANVR “, zegt Frank Oostdam, directeur van de ANVR. “We zijn dan ook hartstikke blij met zijn komst.”

Chris: “De reisbranche is voor al mij een groot onderdeel van mijn leven geweest. Jarenlang heb ik in de zomer in Zuid-Frankrijk en Spanje als reisleider gewerkt. De afgelopen tijd heb ik als productmanager bij Ripstar de leiding gehad over de surfreizen. Hierdoor ken ik de branche zeer goed, weet ik wat er speelt, en wat de ondernemers en bedrijven bezighoudt. Anderzijds heb ik hotel management gestudeerd en ook mijn master toerisme behaald. Deze geeft mij een brede onderzoekende kijk op de reisbranche, waardoor ik over veel onderwerpen al goed mee kan praten.”

“Ik hoop een verbindende functie te hebben, waarin ik echt tussen de ondernemingen kan staan en kan helpen. We hebben een moeilijke periode achter de rug en staan gezamenlijk ook weer voor grote, nieuwe uitdagingen. Bij de ANVR krijg ik de kans om te helpen al deze uitdagingen het hoofd te bieden, duurzaam verder te ontwikkelen en de sector te versterken. Dat maakt me super enthousiast. Ik ben in ieder geval heel blij met de komende nieuwe uitdaging – hopelijk tot snel bij de ANVR.”

Foto: Chris Knaap (LinkedIn)