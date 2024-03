Het nieuwe boekingsseizoen is van start en dat betekent bij Corendon: nieuwe studiereizen. De touroperator gaat dit voorjaar naar…

Turkije, Alanya: 12-16 april

Griekenland, Kreta: 22-26 april

Bulgarije (FAMcation): 19-26 mei

Griekenland, Zakynthos (By June x Sunny Cars): 19-22 mei

Tijdens deze studiereizen maak je kennis met een selectie van aantrekkelijke accommodaties uit het Corendon-aanbod. Daarnaast ga je op leuke excursies en maak je kennis met de bestemming zelf. Zo krijg je een goed beeld van de bestemming en het aanbod. Het complete programma ontvang je zodra je deelname definitief is. Inschrijven kan tot en met 18 maart 2024.



Nieuw: FAMcation

Ga met een collega, vriend of vriendin op FAMcation – een perfecte mix van een FAM-trip en vakantie in één. Geniet van een luxueus verblijf in een vijfsterrenhotel op basis van all inclusive en breng drie ochtenden door met het verkennen van verschillende hotels. De rest van de tijd kun je, samen met je reisgenoot, gebruikmaken van de hotelfaciliteiten en de omgeving verkennen als een echte vakantieganger.

Nieuw: studiereis By June x Sunny Cars

Boek een droomvakantie voor jouw klant met By June! Specialist in volledig verzorgde vakanties die net even anders zijn. Bijzonderder. Rustiger. Weg van de gebaande paden. Ervaar tijdens de studiereis zelf de unieke accommodaties, weg van de massa en ontdek uiteraard met huurauto, van Sunny Cars, de bestemming. Je boekt bij By June namelijk een volledig verzorgde vakantie inclusief vlucht, verblijf én eigen huurauto. Met zorg geselecteerde vakanties, in je eigen ritme.

