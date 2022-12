Corendon maakt studiereizen voorjaar bekend

Deel dit artikel

Corendon heeft haar studiereizen voor maart tot en met juni in 2023 bekend gemaakt. Er zijn dit keer vijf mooie bestemmingen geselecteerd: de Egeïsche kust, de Turkse Riviera, Gran Canaria, Rhodos en Kos.

De laatste twee eilanden worden gecombineerd in één studiereis. Corendon nodigt reisagenten van harte uit om mee te gaan op één van deze reizen. Tijdens de studiereizen kunnen reisagenten kennismaken met een bestemming. Naast dat ze vooral veel kennis opdoen over de vele verschillende hotels en hotelconcepten, is er ook tijd om de natuur en cultuur op deze prachtige bestemmingen te ontdekken.

De exacte datums van de studiereizen zijn nog niet bekend, maar ze vinden plaats in de volgende maanden:

· Gran Canaria: maart

· Turkse Riviera: april

· Rhodes en Kos: mei

· Egeïsche kust: juni

Wil jij mee met een van deze studiereizen? Stuur dan een mail naar reisagenten@corendon.nl. In januari volgt dan de uitnodiging met meer informatie over de studiereizen.

Author Sharon Evers