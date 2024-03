Corendon heeft haar eerste reisbureau geopend in Willemstad, Curaçao. Sinds november vorig jaar biedt de reisorganisatie lijnvluchten aan op de route Amsterdam – Curaçao, en met de opening van het reisbureau wil het bedrijf het voor reizigers op het eiland makkelijker maken om hun vluchten te plannen en te boeken.

Het reisbureau, waar mensen nu al terecht kunnen, wordt officieel geopend op 9 april 2024. Het biedt verschillende diensten aan, waaronder vluchtboekingen, boeken van pakketreizen in Europa, Turkije en Afrika, en dagpassen voor het Corendon Mangrove Resort en het Mangrove Aquapark. Uiteraard is het ook mogelijk om in het reisbureau op Curaçao een kamer te boeken in een van de drie Corendon-hotels in Amsterdam: het College Hotel, Corendon Village en Corendon City. Atilay Uslu, medeoprichter en eigenaar van Corendon: “Curaçao is onze parel in de Caribbean, daarom bieden we lijnvluchten aan naar het mooie eiland. Met ons nieuwe reisbureau in Willemstad zorgen we ervoor dat ook mensen op het eiland moeiteloos hun vliegreis kunnen plannen naar Nederland, of naar een Corendon-vakantie nog verder weg.”

Het Corendon-reisbureau is gevestigd in een pand naast The Ritz Village hotel.